Marele Trofeu al Festivalului “DanS“ a ajuns la Piteşti

Cea de-a doua ediţie a Festivalului Naţional de Muzică Uşoară “DanS”, organizată, în perioada 26-29 septembrie, de Primăria Municipiului Medgidia, a ajuns la final. În cele trei seri de concurs, pe scena Casei de Cultură "Lucian Grigorescu" din Medgidia au evoluat interpreţi în plină afirmare, dornici de succes şi de a-şi demonstra aptitudinile artistice. Veniţi din toate colţurile ţării, tinerii au trăit aceleaşi emoţii în serile de concurs, dar şi la Gala laureaţilor. Vineri seara, la festivitatea de premiere, printre spectatori s-au numărat vedeta TV, Andi Moisescu, care a şi înmînat premiul al II-lea la secţiunea Creaţie, dar şi Înalt Prea Sfinţia Sa Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

După îndelungi deliberări, juriul a decis care au fost fericiţii cîştigători la cea de-a a II-a ediţie a Festivalului "DanS". La secţiunea Şlagăre, premiul, în valoare de 600 euro, pentru "Cea mai bună interpretare a unui şlagăr din repertoriul lui Dan Spătaru" a fost cîştigat de Marius Bălan, cu melodia "Măicuţă-ţi mulţumesc", dar şi de Sorin Mocanu, cu piesa "Nu vreau să plîngi". "Cea mai bună prezenţă scenică"(600 euro) s-a dovedit a fi cea a Ilenei Şipoteanu, care a interpretat "Coşarul" şi a Danielei Răduică, cu piesa "Nicio lacrimă". Florin Mureşan şi Romeo Zaharia au fost fericiţii cîştigători ai premiului pentru "Cea mai bună interpretare a unui şlagăr" (600 euro). Premiul special oferit de juriu pentru "Cel mai bun debut" l-a obţinut Ciprian Drăgan, din Baia Sprie, pentru interpretarea piesei "Tu eşti primăvara mea", din repertoriul lui Aurelian Andreescu. Ciprian, tînărul interpret în vîrstă de numai 17 ani, pe lîngă timbrul vocal deosebit, a dat dovadă de umor şi de prezenţă de spirit, făcînd publicul să rîdă şi să îl aplaude, aruncînd buchetul primit în sală. Premiul al III-lea (200 euro) la Interpretare a fost cîştigat de Alin Văduva, cunoscut, deja, la evenimentele de acest gen, clasîndu-se, tot în 2006, pe locul al II-a la Festivalul de la Mamaia, la aceeaşi secţiune. La Creaţie, Marian Ardelean s-a clasat pe locul al III-lea (200 euro), cu piesa "Fără ea", compusă şi interpretată de el. Locul al II-lea la Interpretare (500 euro) a fost ocupat de Cristina Bondoc, iar la Creaţie, compozitorul şi interpretul Răzvan Trandafir a ocupat primele două locuri, avînd două piese în concurs. Ana Mardare a fost interpreta care a ocupat locul I la Secţiunea Interpretare (1000 euro), cu piesa "Recunosc că mi-e dor".

Şlagărele româneşti de neuitat au reînviat la Medgidia

Lupta pentru Trofeul "Dan Spătaru" 2006 la Medgidia a fost strînsă, cîştigătoare fiind declarată Iuliana Dumitrache din Piteşti, concurentă la Secţiunea Interpretare. Tînăra de numai 17 ani a interpretat melodia "Pedepseşte-mă, dar nu pleca", compozitor Viorel Gavrilă, textier Corina Despot. "Sînt foarte fericită, mai ales că am participat şi anul trecut. În acest an i-am spus domnului Borugă că vin să iau trofeul şi l-am luat! Deşi nu mă aşteptam să iau trofeul, a fost o concurenţă foarte, foarte mare", a declarat, emoţionată, fericita cîştigătoare, Iuliana Dumitrache. Trofeul "Dan Spătaru a fost înmînat de primarul municipiului Medgidia, Dumitru Moinescu, care a subliniat faptul că evenimentul de la Medgidia este unul de referinţă pentru tinerii interpreţi şi compozitori. "Sfîrşitul celei de-a doua ediţii a festivalului este o confirmare a faptului că la Medgidia se desfăşoară un festival unic în România. Este unic prin faptul că aici se cîntă doar live, pentru că avem un regulament strict, care elimină orice suspiciune de . În plus, au venit nume mari ale muzicii uşoare la Medgidia, Horia Moculescu, Aura Urziceanu, Viorel Gavrilă. Acest lucru ne dă încredere că putem face ceva mai bun, anul viitor", a mai spus primarul Medgidiei, Dumitru Moinescu.

Festivalul “DanS“, un eveniment care a dovedit că există muzică uşoară de calitate, interpretare live şi, mai ales, seriozitate în alegerea cîştigătorilor, şi-a închis porţile, vineri seara. Şlagărele româneşti de neuitat au reînviat la Medgidia, şi acest lucru datorită concurenţilor şi orchestrei festivalului, care au cîntat cu bucurie şlagărele lui Ion Vasilescu, Elly Roman, Vasile Veselovschi. Gala Laureaţilor a fost încheiată de două recitaluri extraordinare, susţinute de Monica Anghel şi Adrian Enache.