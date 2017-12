Mărgineanu s-a făcut, din nou, „vinovat” pentru distracţie

Cei care au avut ocazia în weekend să-l vadă pe Mihai Mărgineanu live, la Constanţa, au avut parte de o seară de distracţie pe cinste. Artistul a fost însoţit de band-ul alături de care susţine concerte în toată ţara şi a încins atât atmosfera, cât şi... podeaua, vineri seară, în Genessis Pub. A fost cel de-al doilea concert consecutiv pe care aceştia l-au susţinut în acelaşi local, după ce, joi seară, au făcut primul „chef”.

ENTUZIASM PENTRU TOŢI CE PREZENŢI Mihai Mărgineanu este arhicunoscut pentru stilul său unic prin care înveseleşte petrecerile şi serile, la ocazii speciale. Din cadrul reprezentaţiei de vineri nu au lipsit glumele, parodiile, picanteriile verbale şi... dansul. Încetul cu încetul, într-o atmosferă mai... rustică, trupa a înveselit publicul pe care a reuşit să-l ridice de la masă în repetate rânduri. Mărgineanu a fost acompaniat de Nicu Dumitrescu - percuţie, „Chiva” - bass, Florin Ionescu - tobe, „Michelle” Vişan - chitară şi Cristi Horia - vioară. Băieţii au reuşit să interpreteze în mod original şi apreciat de cei prezenţi, piese din diverse repertorii şi diferite stiluri, de la „Muro Shavo” la „Another One Bites the Dust” sau de la „Lambada” până la „Welcome to Sain Tropez”. Entuziasmul publicului a crescut în intensitate, instrumentiştii şi-au etalat pe rând şi calităţile vocale sau cele de dansatori, iar la final s-a cerut în mod repetat bis.

PRESTAŢIE CU... „CONSUM MARE DE ENERGIE” La fiecare concert live al cărui protagonist este Mihai Mărgineanu, publicul se manifestă frenetic, artistul declarând că nu are emoţii în ceea ce priveşte reacţia publicului. „Îmi cunosc bine publicul şi am norocul de a fi răsfăţat de către acesta pe oriunde mă duc să cânt. Emoţii am însă mai mereu legate de partea tehnică, atunci când tehnologia mai şchiopătează şi ceva nu merge. Se întâmplă oricui, însă în această seară nu a fost cazul. Eu mă distrez foarte tare pe scenă la fel ca şi prietenii mei din trupă, dar obosim destul de tare pentru că prestăm cu... consum mare de energie. Dacă am funcţiona pe benzină probabil am fi consumat ca maşinile americanilor”, a declarat, la finalul concertului, Mihai Mărgineanu.