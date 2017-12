Maria Şarapova a cîştigat US Open

Jucătoarea rusă de tenis Maria Şarapova, cap de serie nr. 3, a cîştigat US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, învingînd-o, sîmbătă, în finală, cu scorul de 6-4, 6-4, pe belgianca Justine Henin-Hardenne, a doua favorită a competiţiei. Şarapova, în vîrstă de 19 ani, s-a impus după o oră şi jumătate de joc, reuşind să cîştige astfel al doilea turneu de Grand Slam din carieră după reuşita de la Wimbledon 2004. Rusoaica se află la al 13-lea titlu din carieră şi la al treilea în acest an, după victoriile de la Indian Wells şi San Diego. Henin-Hardenne, în vîrstă de 24 de ani, a disputat toate finalele turneelor de Grand Slam din acest an, impunîndu-se doar la Roland Garros. Belgianca a fost învinsă la Australian Open şi Wimbledon de sportiva franceză Amelie Mauresmo, iar la US Open de Maria Şarapova. În finala probei de dublu mixt, perechea americană Martina Navratilova - Bob Bryan a învins, cu scorul de 6-2, 6-3, cuplul ceh Kveta Peschke - Martin Damm.