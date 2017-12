Marian “Păsărilă“ Cozma, ucis în Ungaria

Şoc în handbalul românesc. Componentul echipei naţionale de handbal masculin a României, Marian Cozma, a fost înjunghiat mortal, sîmbătă noapte, la Veszprem (Ungaria). În altercaţie au fost implicaţi şi alţi doi coechipieri, sîrbul Zarko Sesum şi croatul Ivan Pesic. Conform presei locale, handbalistul român în vîrstă de 26 de ani a fost înjunghiat în inimă, fiind singurul dintre cei trei care şi-a pierdut viaţa. Sesum şi Pesici se află în secţia de terapie intensivă a spitalului din localitate. Agresorii de etnie rromă, cu care intraseră în conflict cei trei sportivi, nu au fost găsiţi, conform unui anunţ al Poliţiei din ţara vecină. Internaţionalul român în vîrstă de 26 de ani a decedat în drum spre spital după ce a fost înjunghiat de trei ori în inimă. Marian Cozma mai fusese înjunghiat şi în 2005, atunci cînd evolua la Dinamo. Din Ungaria, preşedintele clubului Veszprem, Hunyadfalvy Akos, a declarat că altercaţia în urma căreia a decedat Cozma a fost provocată de aproximativ 30 de oameni care au atacat-o iniţial pe tînăra cu care dansa sportivul român. “Echipa sărbătorea faptul că s-a născut copilul lui Ivancsik Gergo. Jucătorii se comportau normal, dansînd, cînd aproximativ 30 de oameni au atacat-o pe fata cu care dansa Cozma. Bătaia a continuat în stradă, iar apoi Cozma a fost înjunghiat în inimă şi Pesic în rinichi”, a spus Akos.

Tragica veste i-a şocat pe colegii săi de la naţională, aceştia declarînd că Marian Cozma era o fire blîndă în ciuda fizicului său impresionant (n.r.: 2,10 m) şi care nu ar fi putut face niciun rău nimănui. „Nu-mi vine să cred, sînt şocat de ceea ce văd la televizor şi ce aud la telefon. Este incredibil, n-am cuvinte... a murit Marian. Am vorbit cu nişte colegi de-ai lui şi mi-au spus că după incident Marian a fost transportat la spital, dar medicii nu l-au mai putut salva. Deja murise în braţele colegului său de echipă, Ilyeş, care am înţeles că venise imediat după ce a aflat de incident“, a spus Buricea. Un alt internaţional al HCM-ului, Laurenţiu Toma, a declarat că Marian Cozma era un tip vesel care nu căuta niciodată scandalul. „Nu îmi explic cum s-a putut întâmpla aşa ceva. Am aflat şi eu de la televizor. Nu îmi vine să cred. Este o tragedie pentru handbalul românesc. Ultima oară am vorbit cu el când ne-am despărţit la Timişoara, imediat după ce ne-am întors de la Campionatul Mondial din Croaţia. Nu ştiu cum i s-a putut întîmpla asta. Marian nu era omul care să caute scandalul. El era vesel, nu sărea la bătaie, nu era violent. El căuta mereu să ne distreze, făcea glume, făcea totul ca să ne binedispună. Iar dacă cineva avea nevoie de ceva, el era primul care ajuta“, a spus Toma. Tragica veste l-a împietrit de durere şi pe Ionuţ Rudi Stănescu. „Este o mare pierdere. Era un băiat extraordinar, îi plăcea să-şi trăiască viaţa. Sînt sigur că ar fi revenit la naţională, pentru că era un băiat tânăr. A fost puţin supărat la Mondiale pentru că simţea că poate să ajute echipa şi a fost introdus mai puţin în joc”. Directorul DSJ Constanţa, Elena Frîncu, a rămas consternată la aflarea decesului lui Marian Cozma: „O mare tragedie a handbalului romînesc şi un preţ prea mare plătit de Marian Cozma pe drumul lui pe care şi l-a asumat de a ajunge un mare handbalist şi de a-şi rezolva problemele financiare şi de a juca în Liga Campionilor Europeni alături de Veszprem. Plata este irecuperabilă, durerea este foarte mare iar pentru mine durerea este şi mai mare pentru că este fiul unei colege de echipă cu care am obţinut titlul de campioană. La cei 26 de ani ai lui, oricine ar fi fost persoana, ar fi însemnat o mare durere“. Preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Cristian Gaţu, a declarat că decesul lui Marian Cozma este o veste îngrozitoare: „Plîng pentru tinereţea lui şi pentru ce urma să însemne în handbalul românesc. Nu aş vrea să fiu în locul părinţilor lui Marian, amîndoi foşti mari sportivi. Nu cunoaştem detalii încă nici despre ce s-a petrecut, nici despre aducerea lui în ţară, dar în mod sigur în cadrul federaţiei vom decide cum să ajutăm familia“.

Lumînări şi flori în memoria lui “Păsărilă“

Federaţia Română de Handbal, echipa naţională a României, HCM Constanţa şi celelalte cluburi din ţară şi-au exprimat solidaritatea faţă de tragedia handbalistului Marian Cozma şi drama prin care trece familia sa. Şi Federaţia Europeană de Handbal a transmis condoleanţe familiei îndoliate. Ieri, în memoria lui Marian Cozma, s-au ţinut momente de reculegere la meciurile de handbal feminin din Liga Naţională şi la partidele în care au evoluat formaţiile româneşti din Cupele Europene, precum şi la jocurile disputate în campionatul Ungariei. Mai multe sute de oameni s-au adunat în faţa sălii de sport din Szeged, iar numeroase alte persoane s-au strîns în diverse oraşe din Ungaria pentru a-şi manifesta solidaritatea cu familia handbalistului. Cei prezenţi au aprins lumînări în memoria lui Cozma şi au purtat trandafiri albi. La Veszprem, a fost organizat un marş cu lumînări în memoria lui Cozma. Dumnezeu să-l odihnească în pace!