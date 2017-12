Maşinile familiei Halep, sechestrate de ANAF

Simona Halep a câştigat anul acesta 4,5 milioane de euro, o sumă binevenită mai ales în condiţiile în care afacerile familiei nu mai mergeau prea strălucit. Potrivit unor date ale Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Constanţa, la 31 ianuarie 2014, firma administrată de Stere Halep, tatăl sportivei, avea sechestrate mai multe automobile dar şi o stână. Astfel, firma Lacto Mony SRL acumulase datorii la stat în urmă cărora ANAF-ul a sechestrat un autoturism Mercedes Benz, un Audi A6, un Seat, o autoutilitară Fiat Ducato şi o autospecială papuc. În afară de asta, fiscul voia să scoată la licitaţie şi o stână cu o suprafaţă de 852 mp. Firma administrată de Stere Halep are că domeniu de activitate producţia şi prelucrarea laptelui, având sediul în comună Vulturu, judeţul Constanţa. Câştigurile obţinute de Simona pe terenul de tenis au fost ca o gură de oxigen şi pentru afacerile familiei. Asta pentru că, la scurtă vreme după ce bunurile au fost puse sub sechestru, tatăl sportivei a reuşit să-şi plătească o parte din datorii. Simona Halep a început să joace tenis la îndemnurile tatălui său, Stere, care a simţit că fiica lui are un potenţial uriaş. Bărbatul a recunoscut că a făcut sacrificii financiare enorme pentru cariera fiicei lui, tenisul fiind un sport extrem de costisitor atunci când este practicat la nivel de profesionişti.

sursa: WowBiz