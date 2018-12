Mățan, contract până în 2023 cu FC Viitorul

Conducerea Fotbal Club Viitorul a decis prelungirea contractul mijlocașului Alexandru Mățan până în vara anului 2023, în urma evoluției foarte bune din acest an. Tânărul mijlocaș constănțean, care a împlinit vârsta de 19 ani în această vară, a fost al doilea cel mai bun marcator din Europa în preliminariile EURO Under 19, cu opt goluri, a încheiat ultimul sezon cu Viitorul pe locul 4 și a făcut parte din lotul României Under 21, care a obținut calificarea la turneul final al Campionatului European de tineret din 2019. În acest sezon, Mățan a înscris un gol important în Cupa României și a pasat decisiv, sâmbătă seară, la reușita lui Vlad Achim din partida cu Dinamo București, scor 4-1 (Drăguș 4, I. Hagi 37, 90, Vl. Achim 76 / Montini 13), din etapa a 17-a a Ligii 1 la fotbal.

„Mă bucur că oamenii de aici (n.r. - de la Viitorul) au încredere în mine și de aici încolo trebuie să fiu motivat mai mult decât eram înainte și să dau două sute la sută ca să nu îi dezamăgesc. Este o dovadă că lumea de aici chiar are încredere în mine și acest lucru îmi dă un sentiment plăcut. Am fost un tip ghinionist, am avut pubalgia care m-a ținut un an și jumătate, acum am scăpat de ea, mi-am revenit. Orice jucător Under 21 își dorește să fie în lotul care se va deplasa în Italia. Depinde numai de mine, sper să joc cât mai mult, să îmi fac treaba și domnul Rădoi să vadă asta. Cu Viitorul îmi propun mai întâi să intrăm în play-off și apoi o să vedem ce o să fie”, a declarat Mățan pentru site-ul oficial al clubului constănțean.