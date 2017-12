Actorul Matthew McConaughey s-a lansat în comedii romantice, dar a renunţat pentru o vreme la acest gen pentru a se orienta spre scenarii care să îl provoace. „Nu voiam să fac acelaşi lucru la nesfârşit. Citeam scenarii de comedii romantice şi îmi plăceau. Dar doream să fac şi altceva, care să mă sperie”, a declarat actorul într-un interviu recent. „Prima mişcare a fost să refuz scenariile. Au urmat şase luni în care am spus „nu”, apoi un an în care nu s-a mai întâmplat nimic. Am devenit anonim şi, dintr-odată, regizorul William Friedkin a avut ideea inspirată să mă sune în legătură cu „Joe, asasin în timpul liber”, apoi Steven Soderbergh, în legătură cu „Magic Mike / Mike Meseriaşu’””, a povestit actorul.

Matthew McConaughey, care a fost nominalizat la premiul Oscar pentru Cel mai bun actor, cu rolul unui personaj seropozitiv, a recunoscut că i-a fost greu să nu lucreze o vreme, dar a trecut peste aceste momente dificile concentrându-se pe viaţa de familie. Pentru rolul Ron Woodroof din drama „Dallas Buyers Club”, actorul de 44 de ani a slăbit aproape 30 de kilograme. Era atât de slab încât familia şi admiratorii săi au fost foarte îngrijoraţi pentru starea sa de sănătate. Rolul este pe cale să-i aducă suprema recunoaştere la Hollywood, dar are şi alte consecinţe. Matthew McConaughey nu se mai poate îngrăşa! El a făcut tot posibilul să revină la greutatea sa obişnuită, dar nu are succes. A rămas cu cinci kilograme mai slab!