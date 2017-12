Meciuri dificile pentru formațiile românești

Deși este doar turul al treilea preliminar al UEFA Europa League, în competiție încep să apară multe echipe pe care te-ai aștepta să le vezi în... primăvara Champions League, precum Olympique Lyon sau PSV Eindhoven, ori finaliste de Cupe Europene, precum Dinamo Moscova și FC Bruges. Echipele românești au adversare dificile, cea mai accesibilă părând a fi formația pe care o va întâlni CFR Cluj, și anume Dinamo Minsk, o umbră a echipei care a câștigat titlul în URSS, dar și în primii ani ai campionatului din Belarus. Astra Giurgiu va lupta de la egal la egal cu Slovan, fosta campioană a Cehiei (ultima oară în 2012) fiind acum într-o perioadă mai puțin fastă, românii putând obține calificarea în play-off-ul UEL dacă vor evolua precum în Supercupa României. Cel mai dificil adversar îl va avea Petrolul, ploieștenii urmând să întâlnească fosta campioană a Cehiei și participantă în UCL sezonul trecut - Viktoria Plzen, actuala vicecampioană a Cehiei. Ploieștenii au nevoie de victorie în meciul din această seară pentru a avea șanse reale de calificare în play-off-ul UEL. Programul echipelor românești - ora 19.00: Astra Giurgiu - Slovan Liberec; ora 20.00: Dinamo Minsk - CFR Cluj; ora 21.00: Petrolul Ploiești - Viktoria Plzen (în direct la Digi Sport 1).

Celelalte partide de azi: Shakhter Karagandy - Hajduk Split; FC Astana - AIK Stockholm; Neftci Baku - Chikhura Sachkhere; IF Elfsborg - FH Hafnarfjordur; Omonia Nicosia - Metalurg Skopje; Ruch Chorzow - Esbjerg fB; Dinamo Moscova - Hapoel Kiryat Shmona; Mlada Boleslav - Olympique Lyon; AS Trencin - Hull City; IF Brommapojkarna - FC Torino; PSV Eindhoven - St. Polten; Karabukspor - Rosenborg Trondheim; IFK Goteborg - Rio Ave; Zorya Luhansk - Molde FK; Young Boys Berna - Ermis Aradippou; RNK Split - Chornomorets Odesa; FC Vikingur - HNK Rijeka; Zulte Waregem - Shakhtyor Soligorsk; FC Bruges - Brondby IF; FSV Mainz - Asteras Tripoli; Diosgyori VTK - FC Krasnodar; Stjarnan FC - Lech Poznan; FK Sarajevo - Atromitos FC; Real Sociedad - FC Aberdeen; St. Johnstone - Spartak Trnava; SV Grodig - Zimbru Chișinău.