Meserii noi, introduse în nomenclatorul profesional

În anul şcolar 2007/2008 va intra în funcţiune noul nomenclator al calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea în învăţămîntul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare în respectivele unităţi. Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Cristian Adomniţei, a declarat că, în actul normativ, este prevăzută introducerea unor calificări noi - energoterapeut sau asistent medical de radiologie - şi eliminarea altora - mecanic exploatări miniere -, sprijinind astfel oferta venită de pe piaţa muncii. Conform hotărîrii guvernamentale, nomenclatoarele sînt structurate pe patru niveluri de calificare profesională. Pentru primul nivel de calificare, pregătirea se asigură prin şcoli de arte şi meserii, clasele a IX-a şi a X-a, iar perioada de calificare este de doi ani. Învăţămîntul profesional are 16 profiluri, cu 45 de calificări profesionale, iar învăţămîntul vocaţional are prevăzut un singur profil (teologic) şi o specializare. Pentru nivelul doi de calificare, pregătirea se asigură printr-un an de completare, respectiv clasa a XI-a, iar perioada este de un an. În cadrul învăţămîntului profesional sînt stabilite 18 profiluri cu 131 de calificări, iar învăţămîntul vocaţional are un profil (teologic) şi o specializare. Pregătirea în cadrul nivelului trei de calificare (tehnician) se asigură în cadrul învăţămîntului liceal. Pentru şcoala de arte şi meserii, plus anul de completare, este prevăzută o perioadă de calificare de doi ani (ciclul superior de liceu) şi sînt stabilite trei profiluri şi 33 de specializări. În cazul educaţiei tehnologice şi a celei vocaţionale, perioada de calificare este de patru ani (ciclul inferior şi ciclul superior de liceu) şi conţine trei profiluri, cu 36 calificări, respectiv şase profiluri, cu 34 de calificări. Pentru nivelul de calificare trei avansat (tehnician specialist/maistru), pregătirea se asigură în cadrul învăţămîntului postliceal şi al şcolilor de maiştri. Pregătirea în şcoala postliceală conţine 16 domenii de specializare cu 112 calificări, iar pregătirea în şcolile de maiştri include 13 domenii şi 113 specializări. Denumirile specializărilor menţionate în actul normativ se aplică din anul şcolar 2007/2008. Nomenclatoarele reprezintă o adaptare periodică a calificărilor profesionale la nevoile pieţei muncii, a precizat ministrul Educaţiei. Promoţiile şcolarizate pînă în 2007/2008 vor finaliza studiile în conformitate cu planurile de învăţămînt aprobate anterior. Durata perioadei de calificare profesională este stabilită prin planurile de învăţămînt aprobate de MECT.