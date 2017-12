Metoda subiectului unic ar putea înlocui admiterea în liceu

Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Cristian Adomniţei a declarat, ieri, că, începînd din 2009, teza cu subiect unic ar putea deveni funcţională şi ca metodă de admitere în liceu. Elevii cărora li se adresează această propunere sînt cei care vor intra atunci în ciclul de gimnaziu. Hotărîrea va deveni definitivă dacă rezultatele înregistrate la examenul din anul acesta şi la cel din 2008, vor fi pozitive. Adomniţei este de părere că oricum aceste lucruri vor fi clar delimitate deoarece, pînă atunci, va fi aprobată Legea învăţămîntului preuniversitar. „Nu va afecta copiii care sînt în mijlocul unui ciclu şcolar. Cine e deja în clasa a VI-a sau a VII-a nu va avea parte de teză cu subiect unic care să-i influenţeze admiterea. Abia cel care intră în prima clasă de gimnaziu - a V-a sau a VI-a, dacă propunem să facem gimnaziu de la a VI-a la a IX-a - va fi admis la liceu pe baza acestor rezultate”, a adăugat Adomniţei. Luînd în considerare promovabilitatea la proba de matematică a tezei cu subiect unic, ministrul Educaţiei a apreciat că rezultatele înregistrate la prima probă a examenului nu sînt „chiar atît de catastrofale” şi a precizat că teza unică este un instrument “extraordinar de bun” pentru testarea elevilor de gimnaziu, aşa că ar putea fi extinsă şi la alte materii. Acesta a precizat însă că va trimite corpul de control din minister în judeţele în care s-au înregistrat rezultate asupra cărora planează suspiciuni. Este vorba atît de judeţele în care promovabilitatea la teza unică la matematică a fost maximă, cum este Suceava, dar şi de codaşele clasamentului, printre care se află Ilfov, Teleorman, Neamţ, Argeş şi Iaşi.