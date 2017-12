Michelle Obama a dansat alături de copiii defavorizaţi, la Bombay

Prima Doamnă a SUA, Michelle Obama a dansat desculţă şi a cântat alături de un grup de 33 de copii indieni defavorizaţi, la Universitatea din Bombay. Aproape imediat după ce a ajuns la biblioteca universităţii, Michelle Obama şi-a scos pantofii şi a intrat într-un joc de vocabular alături de copiii cu vârste între opt şi 13 ani care urmează cursuri de limbă engleză, predate de voluntari ai organizaţiei indiene Make a Difference. “Îmi place să dansez. Oh, a fost distractiv”, a spus Michelle Obama, după ce a dansat alături de copii pe o melodie din filmul “Rang de Basanti”. Aşezată alături de copii, Prima Doamnă a cântat la tamburină, după care a vorbit despre importanţa educaţiei. “Nu am crescut având mulţi bani. Nu mi-am imaginat niciodată că voi fi Prima Doamnă a SUA. Dar, pentru că am o educaţie, am fost pregătită pentru aceasta atunci când a venit momentul”, a spus aceasta. Preşedintele Barack Obama şi soţia sa au ajuns sâmbătă la Bombay, prima escală a unui turneu de zece zile în patru ţări din Asia.