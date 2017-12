Începând cu data de 1 ianuarie, firmele care au cel mult nouă salariaţi şi venituri de până la 100.000 euro pot opta pentru impozitul de 3%, special pentru microîntreprinderi. De asemenea, pot opta pentru acest impozit şi firmele înfiinţate în acest an, dacă îndeplinesc condiţia privind numărul de angajaţi în termen de 60 de zile de la înregistrarea la Registrul Comerţului. Opţiunea este definitivă pentru anul în curs. „Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere depăşeşte cifra de afaceri de 100.000 euro, atunci va trece la plata impozitului pe profit, începând cu trimestrul respectiv”, spune Bogdan Huţucă, directorul executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Constanţa. Sunt execeptate de la plata acestui impozit persoanele juridice care desfăşoară activităţi în domeniul bancar, în cel al asigurărilor şi pieţei de capital (cu excepţia intermediarilor şi brokerilor) şi în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului. Impozitul pe venitul microîntreprinderilor a fost eliminat, la începutul anului trecut, de Sebastian Vlădescu, ministrul Finanţelor la acea vreme, care argumenta că este folosit abuziv pentru plata salariilor. Drept urmare, în 2010, toate microîntreprinderile au fost obligate să plătească impozit pe profit de 16%. Guvernul estimează că noul sistem va aduce la buget venituri suplimentare de aproape 100 milioane lei. „Noi am avut în vedere simplificarea, chiar dacă la prima vedere se consideră că 3% ar fi mai puţin decât 16% la nivelul profitului net. Impactul este pozitiv şi foarte multe microîntreprinderi vor opta pentru acest impozit”, a declarat recent Gheorghe Ialomiţianu, ministrul Finanţelor.