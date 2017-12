Migraţia politică a aleşilor locali, sancţionată de PSD Mangalia

Trei dintre cei patru consilieri locali municipali ale căror mandate au fost revocate în ultima şedinţă a Consiliului Local Municipal (CLM) Mangalia susţin că hotărîrea consiliului nu este conformă cu legislaţia în vigoare. Marian Boroiu, Ovidiu Ghiţă, Florian Marin şi Petcu Ion au fost mandataţi în funcţiile de consilieri municipali după alegerile din 2004, fiind aleşi pe listele Partidului Social Democrat. Ion Petcu a demisionat din partid în 2004, declarîndu-se independent, în timp ce ceilalţi trei consilieri l-au urmat în decembrie 2005. În cadrul unei conferinţe de presă organizate ieri de Boroiu, Marin şi Petcu, cei trei au contestat hotărîrea CLM prin care le sînt anulate mandatele, afirmînd că Legea 249/2006 privind stoparea migraţiei politice, în baza căreia a fost aprobat actul administrativ, a intrat în vigoare pe 12 august 2006, la mult timp după ce ei se retrăseseră din PSD. „Legea spune că în termen de 45 de zile de la intrarea ei în vigoare, fiecare ales local trebuie să dea o declaraţie prin care să îşi afirme apartenenţa politică, ceea ce am şi făcut. Aceste declaraţii au fost date ca şi consilieri independenţi şi în momentul de faţă tot independenţi sîntem. Deci nu am schimbat partidul după 12 august ca să intrăm sub incidenţa acestei legi. Mai mult, singurii aleşi care pot intra într-un partid fără a încălca această lege sînt aleşii independenţi. Nu înţeleg, dacă sînt independent şi nu am încălcat legea, de ce să îmi fie luat mandatul de consilier”, a declarat Marian Boroiu. La rîndul lui, Florian Marin a criticat faptul că partidul a fost părăsit şi de primarul Zanfir Iorguş, împotriva căruia PSD nu a înaintat nicio acţiune. „Dacă se dorea într-adevăr o intrare în legalitate, de ce nu a fost şi Iorguş pe această listă? Mai sînt încă doi independenţi care au părăsit PD şi nici împotriva acelora nu s-a demarat o acţiune similară”, a mai afirmat Boroiu. Cu toate astea, tot el a precizat faptul că Zanfir Iorguş a arătat în cadrul şedinţei de consiliu că PD nu va ataca mandatele celor doi consilieri care au părăsit formaţiunea politică. Iniţiatorul hotărîrii de anulare a mandatelor consilierilor care au părăsit PSD pentru promovarea supleanţilor pe posturile rămase vacante, grupul consilierilor locali ai partidului, nu aveau cum să iniţieze un astfel de proiect şi împotriva primarului, care este ales prin vot uninominal şi pentru a cărui suspendare din funcţie este nevoie de o cu totul altă procedură. În finalul conferinţei de presă, cei trei consilieri au anunţat că, imediat ce vor fi înştiinţaţi oficial că le-au fost revocate mandatele, vor ataca în contencios administrativ hotărîrea Consiliului. Mai mult, cei trei independenţi au anunţat că intenţionează să îi acţioneze într-un proces civil pentru daune de imagine pe toţi consilierii PSD care au iniţiat proiectul de hotărîre.

„Consiliul Local Mangalia a luat o hotărîre înţeleaptă”

Preşedintele organizaţiei municipale Mangalia a PSD, Claudiu Tusac, a declarat însă că hotărîrea de consiliu, votată de aleşii PSD, PRM şi PD, a fost luată conform legii. „Conform Legii 249/2006, dacă nu mai faci parte din partidul pe listele căruia ai candidat, automat îţi pierzi mandatul de consilier. În lege nu specifică data la care ţi-ai dat demisia, înainte sau după intrarea ei în vigoare. Se spune că la data respectivă se începe aplicarea ei. Dacă scria că se aplică legea, atunci însemna că de atunci nu se mai continua migraţia politică. Dar nu se spune aşa, ceea ce înseamnă că se aplică Legea şi pentru cei care au demisionat din partid înainte de intrarea în vigoare a acestei legi şi care au obţinut demnităţi publice pe listele partidului respectiv. Din punct de vedere moral, Legea trebuie interpretată aşa cum susţin consilierii PSD. Trebuie să oprim această debandadă politică! Consilierii sînt în slujba cetăţeanului. Cetăţenii care ne-au votat sînt alături de PSD şi aşteptau să-i sprijinim pe programe sociale PSD, nu ca independenţi şi nu ca membri ai altor partide”, a declarat Tusac.

Reamintim că o situaţie similară a avut loc în judeţul Vrancea, unde şapte consilieri judeţeni şi-au pierdut mandatele în urma unei hotărîri definitive şi irevocabile a instanţelor judecătoreşti. Cei şapte consilieri demisionaseră din PSD şi trecuseră la alte partide. Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Marian Oprişan, a declarat ieri pentru Telegraf că toţi consilierii aleşi pe listele unui partid care au schimbat ulterior partidul intră sub incidenţa acestor legi, chiar dacă au schimbat frontul înainte de intrarea în vigoare a Legii 249. „Consiliul Local Mangalia a luat o hotărîre înţeleaptă. Se ia în considerare faptul că aceşti consilieri au fost mandataţi după ce au fost aleşi pe listele PSD şi ulterior au renunţat la calitatea de membru al acestui partid. Conform legii, automat, ei îşi pierd şi calitatea de ales local”, a declarat Marian Oprişan. Hotărîrea definitivă şi irevocabilă a instanţelor în cazul de la Vrancea se constituie într-un precedent pentru toate cazurile de migraţie politică a aleşilor locali din ţară, în conformitate cu afirmaţiile preşedintelui CJ Vrancea.