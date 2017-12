Mii de intervenţii de specialitate la Clinica de Ortopedie

Clinica de Ortopedie şi Traumatologie Medicală a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa a avut un an plin. Şeful Clinicii, dr. Alexandru Şerban, a declarat că adresabilitatea este în creştere comparativ cu anul precedent. „Am avut aproximativ 2.000 de operaţii, multe extrem de complexe, am montat 250 de proteze de şold şi genunchi, 250 de artroscopii. Sunt foarte multe fracturi, multe „ale bătrânului“, aşa cum le spunem noi, fracturi ale şoldului, femurului, gambei, humerusului”, a spus medicul-şef al Clinicii de Ortopedie. În ciuda numărului mare de pacienţi, dr. Şerban a precizat că s-a reuşit acoperirea tuturor cerinţelor şi nu au fost probleme nici în privinţa aprovizionării, nici în cea a locurilor de cazare. Sub nicio formă, spune medicul-şef, pacienţii nu au mai fost îndrumaţi la clinici din ţară sau din Bucureşti, aşa cum s-a procedat mulţi ani, la Constanţa, din cauza lipsurilor şi a condiţiilor improprii de cazare. „Cât timp putem să rezolvăm tot ce înseamnă traumatologie şi ortopedie, nu trimitem pe nimeni nicăieri, este un nonsens să-i trimiţi”, explică dr. Şerban.

Trebuie reamintit că medicii de la Ortopedie schimbă bolnavilor şi protezele vechi, care nu-i mai ajută, de exemplu, la mers (în cazul celor montate la membrele inferioare). Şi în acest caz, bolnavii băteau sute de kilometri la alte spitale din ţară. Clinica de Ortopedie şi Traumatologie Medicală este una dintre cele mai moderne din estul Europei, după ce Consiliul Judeţean Constanţa a ales să o modernizeze, investiţia fiind de 10 milioane de euro. Totodată, trebuie menţionat că o mare parte a personalului este alcătuită din specialişti cu o vastă experienţă în Spitalul Floreasca din Bucureşti. Inclusiv şeful Clinicii, dr. Alexandru Şerban, este medic cu o vechime importantă într-unul din cele mai reprezentantive spitale de urgenţă din ţară.