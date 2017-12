Mila Kunis, care va naşte în câteva săptămâni o fetiţă, îşi doreşte încă un copil

Actriţa americană Mila Kunis, care urmează să nască în mai puţin de o lună o fetiţă, îşi doreşte să rămână însărcinată din nou, pentru că vrea ca diferenţa de vârstă dintre copiii săi să fie foarte mică, potrivit contactmusic.com. O sursă apropiată actriţei a declarat pentru RadarOnline.com că Mila Kunis, care va naşte peste câteva săptămâni o fetiţă, este nerăbdătoare să mai aibă un copil cu logodnicul său, actorul Ashton Kutcher: "Vrea să rămână însarcinată imediat după ce va naşte, iar medicul său i-a spus că nu e nicio problemă. I-a plăcut foarte mult perioada în care a fost însărcinată şi vrea ca diferenţa de vârstă dintre copiii ei sa fie cât mai mică. Amândoi (Mila Kunis şi Ashton Kutcher, n.r.) îşi doresc o familie numeroasă şi le spun tuturor acest lucru". Kunis, în vârstă de 30 de ani, vrea să nască natural, dar Ashton Kutcher nu vrea ca iubita lui să aibă dureri. Pe de altă parte, Kutcher intenţionează să fie un tată sever. "Asthon nu le va permite copiilor săi să devină nişte mici vedete răsfăţate ale Hollywood-ului. Nu vă aşteptaţi să îi vedeţi (pe copii, n.r.) pe vreun covor roşu" a mai spus sursa. Mila Kunis şi Ashton Kutcher, colegi în distribuţia serialului "Anii '70/ That '70s Show", au confirmat logodna în luna februarie 2014. Cei doi au început o relaţie în 2012, la aproape un an după ce Ashton Kutcher s-a despărţit de actriţa Demi Moore, după şapte ani de căsnicie. După un proces complicat, care a durat mai bine de un an, Ashton Kutcher a divorţat oficial de Demi Moore, în noiembrie 2013. Kunis şi Kutcher se vor căsători în 2015, potrivit unei persoane apropiate cuplului. "Nunta va fi în iulie anul viitor", a declarat o sursă apropiată cuplului pentru RadarOnline. "Ei vor să se concentreze în primul rând pe fiica lor şi să facă (nunta, n.r.) vara viitoare. Nu va fi un eveniment mare, dar va fi elaborat. La petrecerea de nuntă va participa distribuţia serialului «That '70s Show», ei fiind foarte apropiaţi. Încă mai petrec timpul cu cei din distribuţia originală (a serialului, n.r.). Cel mai probabil, Danny Masterson va fi cavalerul de onoare, deoarece el şi Ashton sunt ca fraţii", a mai spus sursa citată. Milena "Mila" Kunis este o actriţă americană născută în Ucraina, care a debutat în televiziune cu un rol în serialul "Anii '70/ That '70s Show". După ce a asigurat vocea personajului Meg Griffin din serialul de animaţie "Family Guy", Mila Kunis a apărut în câteva lungmetraje cu succes de casă - "Forgetting Sarah Marshall", "Max Payne" şi "The Book of Eli" -, însă rolul care i-a adus consacrarea la Hollywood este cel din "Lebăda neagră/ Black Swan", pentru care a fost recompensată cu premiul Marcello Mastroianni la categoria "cel mai bun tânăr actor" la cea de-a 67-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia, din 2010. Popularitatea actriţei Mila Kunis, în vârstă de 30 de ani, a crescut considerabil după lansarea pe marile ecrane a filmelor "Ted", "Grozavul şi puternicul Oz/ Oz: The Great and Powerful" şi "Prietenie cu folos/ Friends With Benefits". Mila Kunis a jucat recent în filmul "The Angriest Man In Brooklyn", alături de Robin Williams, Peter Dinklage şi James Earl Jones, lansat pe marile ecrane nord-americane pe 23 mai, şi în "Dragoste la persoana a treia/ Third Person", de Paul Higgis, care a avut premiera în România pe 4 iulie. Pe 18 iulie a fost lansat un alt film ce o are în distribuţie pe Mila Kunis - filmul SF de aventuri "Ascensiunea lui Jupiter/ Jupiter Ascending", în care actriţa joacă alături de Channing Tatum. Ashton Kutcher a putut fi văzut pe marile ecrane în filmele "Mariaj de Vegas/ What Happens in Vegas" (2008), "Ziua îndrăgostiţilor/ Valentine's Day" (2010) şi "Fără obligaţii/ No Strings Attached" (2011). În 2013, Ashton Kutcher a putut fi văzut pe marile ecrane în "Steve Jobs. Omul care a schimbat lumea", de Joshua Michael Stern, unde a jucat rolul cofondatorului companiei Apple. De asemenea, actorul a fost desemnat în acelaşi an cel mai bine plătit actor de televiziune, pentru rolul lui Walden Schmidt, un milionar excentric, în serialul "Doi bărbaţi şi jumătate", pentru care este plătit cu 750.000 de dolari pe episod.