Ministrul Sănătății mulțumește preoților și Patriarhului Daniel! Vezi de ce!

09:43:42 / 09 August 2017

impostura de la varful piramidei sanitare romanesti

Aluminiul prezent in vaccinurile polivalente este neurotoxic, imunotoxic si genotoxic. Aceasta afirmatie nu imi apartine, este rodul muncii cercetatorilor de la Sheba Medical Center, Tel HaShomer, Israel, sub coordonarea Prof. Yehuda Shoenfeld (imunolog), dupa ani de cercetare si documentare. Si as dori sa intelegeti ca in Israel medicina si cercetarea medicala se practica la nivelul cel mai avansat de pe planeta. Nu dupa ureche, cum fac Rafila, Cercel, Bodog si gasca ... Singurul vaccin care nu contine aluminiu este antipolio monovalent, dar ... poate contine urme de formaldehida, recunoscuta ca substanta cancerigena. Si o sa dau si un citat dintr-un mare savant pe care l-a avut lumea, Loius Pasteur: "Samanta (germenele) nu inseamna nimic, solul e totul".