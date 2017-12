Mircea Băsescu, naşul interlopilor

ÎNRUDIRE. Unul dintre cei mai cunoscuţi oameni din lumea interlopă din Oltenia, Bercea Mondialu (Sandu Anghel), s-a înrudit, sâmbătă, cu Mircea Băsescu, fratele preşedintelui României. Mircea şi soţia sa, Doiniţa, au botezat-o pe nepoata lui Sandu Anghel la Biserica Marinarilor din Km 5, din Constanţa. Copilul botezat de fratele preşedintelui poartă două prenume, Renata şi Doiniţa, după naşă, şi este fata fiicei lui Bercea Mondialu\', Formaţia, care are 17 ani. Tatăl copilului, Marius, are 20 de ani. Formaţia şi Marius nu sunt căsătoriţi şi au declarat, după botez, că habar nu au avut cine a ales naşii copilului lor, dar au spus că sunt bucuroşi de fapul că sunt rude cu fratele preşedintelui. Întrebat care este numele adevărat al socrului său, Marius a spus că habar nu are, că toată lumea îl ştie doar de Bercea Mondialu’. Ceremonia religioasă a fost oficiată în prezenţa a aprox. 30 de persoane.

FĂRĂ NUMĂR. Înainte ca Renata Doiniţa să fie botezată cu apa sfinţită, Bercea Mondialu’ a oferit un „număr” de senzaţie pentru asistenţă. Tipic maneliştilor, el a aruncat în cristelniţă mai multe bancnote de câte 50 de lei. Deşi clanul lui Bercea Mondialu’ este de loc din Oltenia, decizia ca botezul să aibă loc la Constanţa a luat-o naşul, Mircea Băsescu. La ieşirea de la botez, Bercea a explicat scurt: „Ne-am întâlnit în urmă cu o săptămână şi l-am întrebat - “Vreţi să-mi creştinaţi un copil? - Da”. “Iar eu am acceptat, care-i problema?”, a adăugat fratele preşedintelui. Bercea Mondialu’ a mai spus că Renata Doiniţa este al cincilea nepot al său botezat şi speră să mai aibă încă 50 de nepoţi pe care să-i boteze familia Băsescu. Petrecerea a avut loc sâmbătă noapte, la restaurantul El Stefanio din Eforie Nord.

LEGĂTURI. Bercea Mondialu\' este cunoscut ca făcând parte din lumea interlopă din judeţul Olt, presa relatând că a fost implicat în mai multe lupte între grupările interlope, iar în urmă cu câţiva ani, a fost cercetat pentru evaziune fiscală. Legătura dintre el şi preşedintele Traian Băsescu a fost reliefată de presă în septembrie 2009, când, la Festivalul romilor de la Costeşti, Maria, soţia preşedintelui Traian Băsescu, a primit un colier de aur de la clanul lui Bercea Mondialu’.