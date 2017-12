Mircea Diaconu ar putea fi președinte

16:39:16 / 28 August 2014

DIACONU

Prosti sunt uni,si or mai fi in neamul romanesc eu propun sal alegem pe,, BERCEA MONDIALU..si premier pe..TEUFELSSOHN..mai invata istorie creier de gaina de asta o ducem asa de bine ca la vot merg toti tampiti .va meritati soarta eu unul nu mai traiesc in tara am plecat ca nu mai suportam modul de gandire al oamenilor tip TEUFELSSOHN.in ROMANIA trebuie schimbata mentalitatea nu vedeti ca toti va fura pentru ce mama dracu ii votati in continuare sau vati obisnuit sa traiti ca ultimi oameni cu cele mai mici salari din europa . da MIRCEA DIACONU ar fi bun ca presedinte eu lasi vota .