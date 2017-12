Momentul adevărului pentru elevii lui Gache

Învinsă în primele două etape de echipe cu pretenţii la titlul de campioană, FC Farul are ocazia să se înfrunte duminică, de la ora 18.00, cu una dintre candidatele la retrogradare, Gloria Buzău, în deplasare. Partida, contînd pentru etapa a treia, pare a fi decisivă pentru viitorul grupării de pe litoral, orice pas greşit întărind ideea că „rechinii” vor avea mari probleme în tentativa de a evita retrogradarea. În plus, întîlnirea cu buzoienii va arăta şi nivelul valoric la care se află constănţenii în acest moment, ţinînd cont că va avea în faţă una dintre formaţiile promovate în această vară în prima ligă. Fără patru jucători de bază, Gerlem, Marius Nae, Emil Nanu şi Cristian Şchiopu, toţi accidentaţi, antrenorul Constantin Gache este convins că poate să obţină primul punct de la numirea pe banca tehnică a formaţiei de pe litoral. “Ne lipsesc jucători mulţi, dar trebuie să găsim soluţii. Orice fotbalist trebuie să dea totul pe teren şi în acest caz putem obţine un rezultat favorabil”, a explicat Gache. “Fiecare partidă este dificilă, indiferent de numele adversarului. Cred însă că ne putem impune la Buzău şi pronosticul meu este că ne vom întoarce cu cele trei puncte. Exceptînd unu-doi jucători, Buzăul are aceeaşi echipă pe care am învins-o în Cupa României cu 4-0 şi nu are cu ce să ne surprindă. Avem nevoie de un rezultat pozitiv şi cred că îl vom obţine. Nu cred că Guriţă îi poate ajuta cu ceva pentru că noi cunoaştem deja jocul Buzăului”, a adăugat fundaşul Ion Barbu.

Printre adversari se va număra şi fostul căpitan al constănţenilor din sezonul trecut, Mihai Guriţă, ajuns la Buzău, via Steaua, cu doar cîteva zile înaintea debutului campionatului. Veteranul în vîrstă de 34 de ani, care a preluat şi banderola de căpitan al buzoienilor, şi-a avertizat colegii: “Atenţie la Farul! Este în criză de puncte şi de efectiv, dar va veni la Buzău să cîştige. Sper totuşi ca Gloria să învingă, pentru că nici noi nu stăm pe roze”. “Chiar dacă am pierdut două jocuri, echipa a arătat că are potenţial şi poate obţine cu Farul primele puncte din acest campionat. Ne aşteaptă un meci foarte greu, dar pe care, dacă îl vom trata cu multă ambiţie, dăruire şi muncă, îl putem cîştiga. Cu Farul nu avem decît varianta victoriei!”, a spus antrenorul buzoienilor, Ilie Stan.

Formaţiile probabile - Gloria (antrenor Ilie Stan): M. Barbu - Nejneru, C. Petre, Vlaicu, Filip - Cl. Ionescu, Paleacu, Şuleap, Ioviţă - Guriţă, V. Simion; Farul (antrenor Constantin Gache): Vlas - Farmache, I. Barbu, Gheară, L. Florea - Băcilă, Teekloh, Voiculeţ, G. Mendy - Todoran, Şt. Ciobanu. Arbitri: Marius Martiş (Focşani) - Adrian Vidan şi Dan Roşu (ambii din Bucureşti).