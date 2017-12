Monumente de patrimoniu, salvate prin... muzică

Tineri muzicieni au pornit în această vară un itinerar de promovare a spațiilor de patrimoniu din România, cu titlul unui manifest cultural: „Arts District is Here!”. Prin programul concertistic, artiștii și-au propus să valorifice locuri încărcate de istorie prin intermediul muzicii clasice și jazz. Poveștile unor edificii cunoscute și mai puțin cunoscute publicului larg vor fi redate atât prin rezonanța muzicii, cât și prin interviurile locale, sub formatul unei emisiuni culturale moderate de Sebastian Gheorghiu.

Evenimentele se desfășoară o dată la două săptămâni până la data de 30 septembrie. Toate concertele vor fi transmise live prinwww.enjoyTV.ro, iar intrarea va fi liberă. Mai multe detalii despre evenimente, în rândurile ce urmează.

"Arts District is Here" a debutat cu succes pe 16 și 17 iulie, cu două seri de concerte în grădina Casei Filipescu-Cesianu, una dintre puținele clădiri care s-au păstrat de la începutul secolului al XIX-lea în București. Peste 800 de persoane au luat parte la cele 5 concerte susținute de Accord Vibes, Dalma Kovcs, Albert Tajti, Ciprian Pop, Cvartetul Solartis, Blue Noise, Bourbon Jazz Unit. Situată în apropiere de Piața Victoriei, casa face parte din Muzeul Municipiului București și a fost redată circuitului cultural de puțin timp, în urma unui șantier amplu de reabilitare.



Primul popas: Cetatea Râșnov



Duminică, 31 iulie, muzica Cvartetului Solartis a răsunat la curtea Cetății Râșnov. Unul dintre cele mai bine conservate ansambluri fortificate din Transilvania, Cetatea Râșnov și-a construit reputația de-a lungul secolelor prin rezistența în fața celor mai ambițioase asalturi, cu o istorie ce datează încă din secolul al XIII-lea, din vremea Cavalerilor Teutoni. De istoria acestei cetăți se leagă venirea primilor sași în Țara Bârsei, numele lui Gabriel Bathory sau Constantin Brâncoveanu, rezistența în fața Imperiului Otoman și demnitatea locuitorilor de a-și păstra privilegiile de-a lungul timpului. Cetatea a fost locuită până la mijlocul secolului al XIX-lea, când s-a desfășurat Revoluția de la 1848.

Programul următoarelor evenimente:

Luni, 15 august - Cloașterf, Biserica fortificată, construită la 1523, ora 14.00 - Reger String Trio.

Miercuri, 31 august - București, grădina Muzeului de artă veche apuseană „Ing. Dumitru Furnică - Minovici”, deschis în anul 1947, ora 13.00 - Cvartetul Solartis.

Joi, 15 septembrie - Mălăncrav, Conacul Apafi, secolul al XV-lea, ora 18.00 - Duo Cello Jaya (violonceliștii Ella Bokor și Mircea Marian)

Vineri, 30 septembrie - Alma Vii, Biserica fortificată, secolul al XIV-lea, ora 18.00 - Cvartetul Solartis.

„Sunt locuri care se dărâmă sub nepăsare și locuri care au renăscut, grație inițiativelor private și de stat. Patrimoniul nostru cultural, dincolo de valoarea inestimabilă, așteaptă să fie redescoperit și reasumat de fiecare dintre noi. Dacă nu intervenim la timp, o parte semnificativă a identității noastre riscă să fie pierdută pentru totdeauna. Prin intermediul evenimentelor „Arts District is Here!“ sperăm să mediatizăm această necesitate de a fi conștienți de frumusețea comorilor care au rezistat atâtea secole și nu merită lăsate să piară tocmai acum,” a declarat Sebastian Gheorghiu, managerul proiectului „Arts District is Here!“.

Ce este „Arts District is Here!”

„Arts District is Here!“ este un proiect al UCIMR - Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, desfășurat prin programul „Oportunități la tine acasă”, dedicat tinerilor artiști excepționali din România, dezvoltat prin co-finanțarea AFCN. „Arts District is Here!“ se desfășoară în parteneriat cu Mihai Eminescu Trust, o organizație privată dedicată păstrării moștenirii locale și reînsuflețirii satelor și comunelor din Transilvania și Maramureș. Demersul „Arts District“ este susținut de berea Nenea Iancu, prin apartenența la valorile de promovare a culturii românești, și Aqua Carpatica, prin îndemnul de a ne întoarce la puritate.