Morga Spitalului Judeţean are nevoie de un congelator nou

Nu puţine au fost cazurile în care mamele şi-au abandonat în spital copiii de abia născuţi. Medicii spun că cei mai mulţi dintre aceştia sînt bebeluşi malformaţi sau născuţi prematur, pe care cele care le-au dat naştere nu îi mai vor. Unii dintre aceşti nou-născuţi supravieţuiesc şi devin nişte copii normali, însă alţii pierd lupta pentru viaţă. Din acest moment, lucrurile se complică, deoarece corpurile sînt duse la morgă, dar nu are cine să vină să îi ia. De aceea, bebeluşii zac uneori la morga Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa chiar şi cîteva luni. “Avem doi bebeluşi care sînt la morgă de două luni şi care vor fi luaţi în această săptămînă. Am reuşit să facem rost de toate actele necesare, cum ar fi certificat de naştere şi cel de deces. Este foarte greu să facem rost de toate actele pentru că aceşti copii sînt abandonaţi, nu au niciun fel de certificat de naştere şi nici pe părinţi nu îi găsim”, a declarat directorul Spitalului Clinic Judeţean, dr. Tiberiu Ioan Tofolean. Dar nu numai bebeluşi sînt abandonaţi la morgă, ci şi adulţi. Corpurile unor bătrîni au fost lăsate să zacă timp îndelungat în frigiderele morgii deoarece nepoţii sau copiii nu au vrut sau nu au avut posibilitatea să vină să le ridice. “Am avut un caz în care a trebuit să ducem corpul unui bărbat la Galaţi, de unde era originar acesta. Rudele lui nu aveau bani să vină să îl ia şi am decis că este mai bine să-l ducem noi, decît să stea şi să se descompună în frigider”, a declarat dr. Tofolean. Şi în acest moment se află la morgă un bărbat care a murit în urmă cu o săptămînă, dar corpul lui nu a fost ridicat încă de rude deoarece este un caz care a intrat în atenţia medicinei legale şi este nevoie de efectuarea unei noi necropsii.

În urmă cu cîţiva ani, morga Spitalului Judeţean era un loc înfiorător, deoarece cadavrele erau ţinute pe jos, nu în frigidere şi de aceea se aflau într-o stare avansată de descompunere. Au fost aduse, însă, patru frigidere moderne. În cazul în care un cadavru stă la morgă mai mult de trei luni, acesta începe să se descompună. “Acest lucru se întîmplă pentru că temperatura la care sînt ţinute corpurile celor decedaţi este de patru grade Celsius, dar în timp se descompun. Am avea nevoie de un congelator, dar este foarte scump. De aceea, facem tot posibilul să perfectăm actele celor morţi în spital, pentru ca familia să vină să îi ia. Colaborăm foarte bine cu cei de la Protecţia Copilului şi de la Primăria Municipiului Constanţa, care ne ajută de fiecare dată”, a declarat directorul Spitalului Judeţean.