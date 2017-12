Mutu va semna prelungirea contractului cu Fiorentina

Atacantul român Adrian Mutu va ajunge, marţi dimineaţă, la Florenţa, iar în cursul zilei este aşteptat de oficialii formaţiei Fiorentina să semneze prelungirea contractului pînă în 2012, potrivit “Corriero dello Sport”, citat de Firenzeviola. “Toată lumea îl aşteaptă, marţi, pe Mutu, la Florenţa, dar mai ales Pantaleo Corvino, care are contractul în mînă, scandent în 2012, plus o mărire de aproximativ zece procente. Mult mai puţin decît a cerut şi sperat jucătorul. Adrian s-a decis şi va semna marţi. A primit un mesaj din partea preşedintelui Andrea Della Valle, în care îi spunea: Eşti un jucător simbol, cu tine vrem să ne construim succesele. Aceste cuvinte au contat. Fenomenul era la Miami, alături de familie şi nu a vrut să comenteze, dar apropiaţi ai lui au confirmat că vrea să rămînă la echipa din Florenţa”, scrie presa italiană, care laudă strategia familiei Della Valle, care a reuşit să-l convingă pe Mutu să renunţe la ideea unui posibil transfer. Sursa citată menţionează că pentru Mutu a contat mai mult faptul că va fi liderul echipei şi că poate fi chiar desemnat căpitanul Fiorentinei, în dauna banilor în plus pe care putea să-i primească la alt club. “Va decide echipa în privinţa banderolei, dar ultimul cuvînt este al lui Cesare Prandelli. Cei doi sînt foarte apropiaţi, iar antrenorul ştie cum să gestioneze relaţia. Cînd erau la Parma, Adrian şi-a dorit foarte mult banderola, dar Mutu era atunci altfel, mai tînăr, imprevizibil. Acum e matur, dar Prandelli se va gîndi mult înainte să accepte”, explică publicaţia italiană. Săptămînă trecută, Fiorentina i-a propus lui Mutu prelungirea contractului pe încă un an, pînă în vara lui 2012, şi o mărire de salariu, care potrivit presei italiene este de aproximativ 200.000 de euro pe sezon.