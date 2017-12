Natalie Portman şi Hayden Christensen, cel mai neconvingător cuplu pe marele ecran

Natalie Portman şi Hayden Christensen din “Star Wars” au fost votaţi drept perechea cea mai neconvingătoare din punctul de vedere al atracţiei vizibile pe marele ecran. Relaţia celor doi din “Star Wars: Episode II - Attack of the Clones” se află pe primul loc într-un sondaj realizat de compania Pearl & Dean şi în care mai apar perechi cunoscute din filme, cum ar fi Kate Beckinsale şi Ben Affleck, dar şi Andie MacDowell şi Hugh Grant. Ben Affleck apare de două ori în topul celor mai neconvingătoare cupluri din filme, dintre care odată alături de Jennifer Lopez, pentru producţia “Gigli” (2003). Deşi la momentul respectiv cei doi formau un cuplu în viaţa reală, 17% dintre persoanele intervievate au declarat că legătura lor pe ecran nu a reuşit să atragă publicul. Nici Keira Knightley şi Orlando Bloom nu au reuşit să convingă publicul că sînt un cuplu în “Pirates of the Caribbean”, ei fiind menţionaţi pe locul trei în clasament.

Clasamentul celor mai neconvingătoare cupluri pe marele ecran, stabilit în urma studiului realizat cu ajutorul a 3.000 de fani ai filmelor, este următorul: Natalie Portman şi Hayden Christensen (“Star Wars: Episode II - Attack of the Clones” - cu 19% dintre voturi), Ben Affleck şi Jennifer Lopez (“Gigli” - 17%), Keira Knightley şi Orlando Bloom (trilogia “Pirates of the Caribbean” - 13%), Madonna şi Adriano Giannini (“Swept Away” - 12%), Catherine Zeta Jones şi Sir Sean Connery (“Entrapment” - 11%), Hugh Grant şi Andie MacDowell (“Four Weddings and a Funeral” - 8%), Ben Affleck şi Kate Beckinsale (“Pearl Harbor” - 7%), Tom Cruise şi Nicole Kidman (“Eyes Wide Shut” - 5%), Heath Ledger şi Jake Gyllenhaal (“Brokeback Mountain” - 5%) şi Leonardo DiCaprio şi Kate Winslet (“Titanic” - 3%).