Navele de pescuit, controlate la sînge

Ambarcaţiunile braconierilor din Marea Neagră arborează pavilioanele altor ţări pentru a deruta poliţiştii de frontieră. Ieri, toate ambarcaţiunile de pescuit româneşti au fost verificate de Poliţia de Frontieră Constanţa ca urmare a unei sesizări. Autorităţile ucrainene au transmis Poliţiei de Frontieră Constanţa datele unui vas de pescuit depistat în Marea Neagră, la 50 de kilometri de Insula Şerpilor. Împreună cu alte două pescadoare, nava pătrunsese în zona economică a Ucrainei. „După fotografia pescadorului primită de la omologii ucraineni, am stabilit că nava nu este românească, deoarece are dimensiuni mult mai mari decît cele existente în baza noastră de date. Am verificat toate navele de pescuit pentru a afla dacă vreuna dintre acestea a ieşit în larg, dar toate se aflau în bază. Am stabilit că pescadorul capturat şi care arborase pavilion românesc, nu ne aparţine. Am comunicat acest lucru autorităţilor ucrainene“, a spus comisarul şef Adrian Burcea, purtător de cuvînt în cadrul Poliţiei de Frontieră Constanţa. Sîmbătă, Paza de Coastă ucraineană a somat trei ambarcaţiuni de pescuit, să părăsească zona economică exclusivă a Ucrainei din Marea Neagră, din apropierea Insulei Şerpilor. Una singură dintre cele trei ambarcaţiuni de pescuit arbora un pavilion, şi anume pe cel turcesc. Pentru că anumite caracteristici de construcţie ale navelor erau similare cu cele ale vaselor româneşti, autorităţile ucrainiene au sesizat cazul Poliţiei de Frontieră Constanţa. În acelaşi timp, oficialităţile ucrainiene i-au informat şi pe omologii turci despre incident, iar Paza de Coastă din Turcia a identificat una dintre nave ca provenind din portul Istanbul.