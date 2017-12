Ne faultăm singuri: importul de miere sufocă piaţa naţională!

Industria mierii din România este la fel de paradoxală ca multe alte lucruri care se întâmplă în minunata noastră ţară. Aici însă pare şi rea-voinţă, pe lângă prostie. Deşi în teorie susţinem la greu industria, în practică importăm masiv din Argentina, Mexic și China, faultându-ne producţia internă. Exportul de miere din România a fost într-un blocaj în 2016, pe fondul acestor importuri excesive, iar în Europa ţara noastră se află la coada clasamentului, susține președintele Asociației Crescătorilor de Albine din România (ACA), Ioan Fetea. "Este prima dată în ultimii 50 de ani, de când asociația noastră exportă miere, când am livrat sub 100 de tone de miere pe piața externă, în condițiile în care noi exportam în jur de 1.500 - 2.000 de tone de miere, anual. Avem și acum 200 de tone de miere pe stoc și ne uităm la ea, deși am băgat bani, vreo 20 de miliarde de lei vechi. Motivele sunt clare: scăderea consumului în Europa și importurile masive din China, Argentina sau Mexic. Este o ofertă imensă. Ei au o perioadă de cules de 6 - 8 luni pe an, în timp ce noi avem de numai 2 - 3 luni pe an. România are în jur de 1,4 milioane de familii de albine, iar China are peste 8 milioane. Statistic, ei nici nu știu câtă miere au și cât consumă, dar o dau ieftin. 2016 este primul an cu un blocaj total privind exportul de miere din România", a declarat Ioan Fetea, la Târgul Național al Mierii.

“PIAȚA MIERII ÎN LUME O FACE GERMANIA”

Ioan Fetea a mai subliniat că, la ora actuală, se așteaptă un moment prielnic pentru a putea exporta mierea de pe stoc și în alte țări, în afară de Germania, partenerul principal al României, care prelua aproape 80% din mierea românească. "Germania era principalul partener al nostru, pentru că lua aproape 80% din mierea românească. Piața mierii în lume o face Germania. Nu numai că este cel mai mare producător, cel mai mare importator, dar Germania este și cel mai mare procesator și exportator din lume, pentru că au bani, au fonduri și își permit să aducă miere din toată lumea. Am fost la Hamburg și am văzut în port vapoare întregi cu miere. Am fost și în China, într-un depozit de 4.000 de tone de miere și când am văzut ce miere aveau... era surogat, apă chioară și mirosea... Și o duceau la Hamburg (...). Acolo, în Germania, o amestecă cu miere de calitate, din România, Ungaria, Bulgaria, și mai nou cu miere din Ucraina, care este o miere de calitate. Datele oficiale arată că în jur de 5.000 de tone de miere din Ucraina au migrat către UE, dar realitatea este că s-au depășit 10.000 de tone. Ei nu au o cotă de a intra pe piața UE, pentru că s-a încercat să se ofere un ajutor Ucrainei în contextul situației cu Rusia. Și vă pot spune că Ucraina are o apicultură bună, deosebită, produce în jur de 70.000 - 80.000 de tone de miere pe an, de peste trei ori mai mult decât România. Au 3,5 milioane de familii de albine, în timp ce noi avem doar 1,4 - 1,5 milioane", a explicat președintele asociației.

CÂTĂ MIERE IMPORTĂM?

În privința importurilor, șeful ACA susține că România importă, anual, între 1.500 și 2.500 de tone, respectiv 15 - 20% din consumul intern de miere și ulterior se face acea cupajare, acel amestec cu o miere de calitate, iar prețurile acestor produse sunt mult sub costurile la care produc apicultorii autohtoni, în timp ce consumatorul este înșelat, pentru că nu cunoaște proveniența exactă a produsului. "Consider că ar trebui să ne protejăm producția internă de miere și să nu le mai amestecăm. Nu este nicio problemă că importăm, dar în borcan să punem doar miere din China, miere din Argentina sau numai miere din România, să nu se mai amestece, iar consumatorul să aleagă el ce vrea să mănânce. Dacă îi place mierea din China să o mănânce pe aceea. Eu sunt convins că nici 2% nu ar mai mânca acea miere, însă în condițiile actuale, când ești mințit pe față, pentru că scrie miere UE și non-UE, nu ai de unde să știi țara de unde provine. Pe noi, pe apicultorii români, ne obligă să respectăm trasabilitatea, până la nivel de lot. În acest context, noi am făcut chiar un proiect de lege prin care mierea românească să poată fi protejată, să nu se mai cupajeze cu toate surogatele aduse de afară și am cerut să se pună chiar și o taxă vamală pe produsele extracomunitare, ca să ne putem proteja producția internă", a adăugat Fetea.

CÂTĂ MIERE CONSUMĂM?

În privința consumului de miere, reprezentantul apicultorilor afirmă că, în ultimii doi-trei ani, acesta a înregistrat o creștere de 15%, până la 550 de grame pe locuitor pe an, însă și în aceste condiții România se află tot la sfârșitul clasamentului, la nivel european. Datele statistice arată că românii consumă, în medie, 500-550 de grame de miere pe locuitor pe an, un consum în creștere față de acum 10 ani, dar de 3-4 ori mai puțin comparativ cu cele două kilograme consumate în Germania sau 1,5 kilograme în Olanda și Belgia.

Potrivit datelor Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), în 2015, România a exportat 10.863 de tone de miere, în valoare de 41,48 milioane de euro, în timp ce importurile au totalizat numai 2.450 de tone, în valoare de 5,55 milioane de euro. În primele trei luni ale anului 2016, exporturile de miere în țările intra și extracomunitare au totalizat 2.442 tone, în creștere cu aproape 10% față de aceeași perioadă din 2015, când s-au cifrat la 2.235 tone.

România a încasat din exportul de miere 9,18 milioane de euro în primul trimestru, cu 14% mai mult decât în perioada similară a anului trecut, când livrările pe piața externă au adus un plus de 8,06 milioane de euro.

Pe de altă parte, valoarea importurilor de miere în primele trei luni a depășit 1,93 milioane de euro, pentru o cantitate de 775,5 tone, în timp ce în perioada similară a anului trecut a totalizat 1,5 milioane de euro pentru 734 tone de miere aduse de pe piața externă.

CÂTĂ MIERE PRODUCEM?

România produce, în medie, 20.000 de tone de miere anual, clasându-se pe locul patru în Europa, iar efectivele au atins, anul trecut, 1,47 milioane de familii de albine. La nivel național, sunt înregistrați în jur de 40.000 de apicultori, peste 60% dintre aceștia fiind membri ACA, cu un efectiv de 900.000 de familii de albine.