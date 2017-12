Nou scandal la Chirurgie Cardio-vasculară

Clinica de Chirurgie Cardio-vasculară din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa este din nou în atenţia conducerii unităţii sanitare, după ce, pe adresa SCJU, a sosit o reclamaţie, sub anonimat, potrivit căreia în clinică ar fi dosite mai multe medicamente şi materiale sanitare. „Imediat după ce am primit această reclamaţie am constituit o mică echipă de control şi am pornit pe secţie pentru a verifica cele reclamate”, a declarat directorul medical al SCJU, dr. Liliana Tuţă, care a luat parte la control. Ea a spus că, în mare parte, cele reclamate s-au confirmat şi că în vestiarele de pe secţie erau depozitaţi doi saci cu medicamente injectabile, materiale sanitare, dar şi aţă chirurgicală cu termenul de valabilitate depăşit. „Nu este legal ca în vestiarele clinicilor medicale să existe depozitate, aşa, medicamente şi materiale sanitare”, a spus dr. Tuţă. Cum unele vestiare erau încuiate, iar cheile nu au fost de găsit, potrivit reprezentanţilor echipei de control, a fost nevoie de o intervenţie în forţă, mai exact uşile vestiarelor fiind forţate cu ajutorul unui patent. În replică, şeful Clinicii, prof. univ. dr. Mircea Pătruţ, a declarat că de trei săptămâni se fac presiuni mari asupra sa şi a personalului medical şi că astfel activitatea medicală nu mai poate fi desfăşurată în condiţii optime.