Noul roman politic românesc: sex, fuziune şi absorbţie

06:54:08 / 30 Mai 2014

COMASARE,FUZIUNE,ABSORBTIE

DEX-ul defineste clar cei trei termeni din titlul comentariului . In final , indiferent de procedeu se va ajunge la un rezultat care reprezinta altceva decat elementele combinate, dar cu calitati si efecte superioare. Asta e valabil in fizica, rase , unitati economice ,insitutii etc. Cand e vorba de politica (ne referim la politica romaneasca )este cu totul altceva .Indiferent de procedeu,elementele componente (partidele)sunt cele care analizate separat,arata ca in 25 de ani de zile n-au reusit sa faca nimic pentru progresul , modernizarea si prosperitatea Romaniei. In articolul de mai sus,se pun intrebari care pot fi lesne inversate.De ce e tradare cand votezi seara cu cu PNL si te trezesti dimineata vandut lui Basescu si nu e tradare cand votezi seara cu PNL si te trezesti dimineata vandut lui Ponta ? De ce Monica n-ar sta langa Norica asa cum Ponta sta langa Oprea sau Voiculescu ? Politicianistii romani s-au calificat reciproc in toate imprejurarile ca sunt hoti , tradatori, oportunisti si lichele , si de fiecare data s-au “ impacat “ seara la o cupa de sampanie si pupaturi pe obrazul scuipat ziua .Tradare ? “ Eu merg si mai departe si zic : tradare sa fie daca o cer interesele partidului , dar s-o stim si noi “ (Farfuridi). Indiferent de procedeu , comasare ,absorbtie sau fuziune , din acelasi aluat acrit ,alterat,nu poti face cozonac . Vom continua sa mancam aceeasi mamaliga facuta din malaiul trimis ca “ ajutor’ de UE. Pentru cei care vor sa stie, Turcia a construit in 8 ani 5000 de km de autostrazi si sosele modernizate, un nou pod peste Cornul de Aur si un tunel pentru metrou sub Bosfor , fara sa mai vorbim de alte investitii .