Noutăţi cinematografice

Cântăreaţa şi actriţa americană Jennifer Lopez va interpreta unul dintre rolurile principale într-un film inspirat din jocul video ”Where In The World Is Carmen Sandiego?”, ce a fost deja adaptat într-un serial animat de televiziune. Artista americană, care va fi şi producătoarea filmului, va interpreta rolul Carmen Sandiego, o angajată a unei agenţii de detectivi care devine cea mai mare hoaţă din lume. Aceasta va fi urmărită de fostul ei partener de serviciu, care va încerca să descopere dacă Sandiego este cu adevărat o eroină sau o persoană malefică. Filmul va fi produs de Underground Film şi Nuyorican Production, compania de producţie cinematografică înfiinţată de Jennifer Lopez. Artista, care nu a jucat timp de trei ani în filme, înainte de a apărea în 2010 în comedia romantică ”The Back-Up Plan”, a participat recent la filmările pentru lungmetrajul ”Parker”, în care joacă alături de Jason Statham şi în care interpretează un rol negativ.

Un remake al filmului ”Dirty Dancing”, regizat de cineastul Kenny Ortega, va fi lansat pe marile ecrane nord-americane, pe 26 iulie 2013. Acest proiect cinematografic va fi produs de compania Lionsgate. Filmul va avea lansarea în aceeaşi zi cu ”Phineas and Ferb”, produs de studiourile Disney. În luna august, reprezentanţii companiei Lionsgate au anunţat că remake-ul filmului ”Dirty Dancing” va fi regizat de cineastul Kenny Ortega, coregraful filmului original, dar şi regizorul documentarului ”This Is It”, un film despre viaţa şi cariera cântăreţului Michael Jackson. Kenny Ortega va fi şi producător al filmului, alături de Debra Martin Chase, producătoarea peliculelor ”The Princess Diaries / Prinţesa îndărătnică” şi ”The Sisterhood of the Traveling Pants / Patru prietene şi o pereche de blugi”. Filmul ”Dirty Dancing” a fost lansat în 1987 şi i-a avut ca protagonişti pe Patrick Swayze şi Jennifer Grey. Filmul a avut încasări de 213,9 milioane de dolari pe plan mondial.

Filmul SF ”Rise of The Planet of The Apes”, unul dintre cele mai de succes filme ale anului, va continua tot cu britanicul Andy Serkis în rolul principal, cel al cimpanzeului Caesar. Producătorii peliculei i-au oferit deja actorului un contract pentru noua peliculă, onorariul fiind mai mare decât cel de la primul film.

Includerea lui Serkis în distribuţie era considerată vitală pentru realizarea continuării. Andy Serkis a devenit cunoscut în toată lumea odată cu rolul Gollum din seria ”The Lord of the Rings / Stăpânul Inelelor”. În 2005, însă, a intrat în pielea unui alt personaj antologic, gorila uriaşă Kong din filmul de acţiune ”King Kong”.

Noul film al seriei ”James Bond”, care îl va avea în rolul principal tot pe britanicul Daniel Craig, se va numi ”Skyfall” şi va fi lansat la 9 noiembrie 2012. Rolul principal negativ va fi interpretat de spaniolul Javier Bardem. Din distribuţie mai fac parte Judi Dench, tot în rolul Doamnei M şi Naomie Harris, cunoscută din ”Pirates of the Caribbean: Dead Man\'s Chest / Piratii din Caraibe: Cufărul Omului Mort”. Al 23-lea lungmetraj din serie este regizat de Sam Mendes, premiat cu un Oscar în 1999, pentru ”American Beauty”. În 2012 se vor împlini 50 de ani de la primul film despre aventurile agentului 007, intitulat ”Dr No”. Daniel Craig este al şaselea actor care îl joacă pe James Bond, după Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton şi Pierce Brosnan.

Robert De Niro şi John Travolta vor juca pentru prima dată împreună, într-un film de acţiune regizat de cineastul Mark Steven Johnson, de numele căruia se leagă şi producţia de succes ”Ghost Rider”. În pelicula intitulată ”Killing Season”, Robert De Niro joacă rolul unui veteran de război, care trăieşte retras, într-o cabană în munţi. Acesta primeşte vizita unui turist european, interpretat de John Travolta, care se dovedeşte a fi un soldat sârb aflat în căutarea răzbunării. Filmările la noua producţie vor începe în ianuarie 2012, în Munţii Apalaşi.

Întâlnirea lui Elvis Presley cu preşedintele american Richard Nixon, din data de 21 decembrie 1970, este subiectul unui film produs la Hollywood care va fi lansat în 2012. Cei doi s-au cunoscut la iniţiativa cântăreţului. Acesta şi-a făcut apariţia la Casa Albă într-o limuzină şi a trimis la biroul preşedintelui o scrisoare în care solicita să fie primit în audienţă. Richard Nixon a acceptat pe loc întâlnirea cu Elvis Presley, la care starul ar fi cerut să fie implicat într-un program naţional contra traficului şi consumului de droguri. Rolul cântăreţului va fi jucat de actorul australian Eric Bana, în timp ce Danny Huston va fi preşedintele Nixon. Întâlnirea dintre Elvis Presley şi Richard Nixon a inspirat şi filmul de televiziune ”Elvis Meets Nixon”, realizat în anul 1997.