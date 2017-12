Noutăţi cinematografice

Portalul de internet TMZ a publicat mai multe imagini inedite din timpul filmării în Emiratele Arabe Unite a celui de-al şaptea episod al seriei ”Star Wars / Războiul stelelor”, între care şi fotografia unei fiinţe de dimensiuni mari, creată special pentru această producţie. Este vorba de un animal articulat, al cărui aspect aminteşte de cel al unui porc mistreţ şi care are nevoie de cinci persoane plasate în interior pentru a căpăta viaţă. Ciudatul animal a fost folosit în două scene ce păreau situate în planeta deşertică Tatooine, locul de origine al unor protagonişti ai seriei. TMZ a indicat că producătorii noului episod ”Star Wars: Episode VII” au preferat să opteze pentru efecte speciale reale atunci când a fost posibil, cum a fost cazul în trilogia originală, pentru a nu face abuz de tehnologie computerizată. În afară de imaginea animalului gigant au fost publicate şi poze ale angajaţilor din platou şi ale unor structuri folosite ca decor.

Actriţa Lupita Nyong'o, laureată a premiului Oscar încă de la debutul său pe marile ecrane, în drama ”12 Years a Slave”, a fost confirmată în producţia studiourilor Disney ”Star Wars: Episode VII”. Aceasta va juca în film alături de Gwendoline Christie, interpreta războinicei Brienne of Tarth din seria HBO ”Game of Thrones / Urzeala tronurilor”. Deocamdată nu au fost anunţate rolurile pe care le vor primi cele două actriţe. Filmul ”Star Wars: Episode VII”, în regia lui J.J. Abrams, va fi lansat la 18 decembrie 2015. Din distribuţie mai fac parte Adam Driver, Oscar Isaac, Andy Serkis, John Boyega şi Daisy Ridley, alături de veteranii primelor trei filme din celebra serie, Harrison Ford, Carrie Fisher şi Mark Hamill. Compania Disney a achiziţionat drepturile asupra seriei la pachet cu compania de producţie Lucasfilm, în 2012, pentru suma de 4,05 miliarde de dolari.

Cineastul american Oliver Stone va regiza un film despre dezvăluirile lui Edward Snowden în privinţa spionajului american. Va fi o ecranizare a cărţii ziaristului Luke Harding de la ”The Guardian”. Filmările la lungmetrajul ce va adapta pentru marele ecran cartea ”The Snowden Files: The Inside Story of the World's Most Wanted Man” urmează să înceapă în cursul acestui an. ”Sunt încântat şi de-abia aştept să lucrez cu Oliver Stone la acest proiect minunat. Filmul va fi o mare coproducţie europeană”, a scris pe contul său de Twitter ziaristul Luke Harding, care a mai precizat că Oliver Stone va scrie scenariul şi va realiza filmul alături de producătorul cu care colaborează de multă vreme, Moritz Borman. ”Este una dintre cele mai bune poveşti ale epocii noastre”, a spus într-un comunicat Oliver Stone, în vârstă de 67 de ani. Câştigătorul a trei premii Oscar pentru ”Platoon / Plutonul”, ”Born on the Fourth of July / Născut pe 4 iulie” şi ”Midnight Express”, regizorul preferă să trateze în filmele sale subiecte politice şi de actualitate. Extrem de angajat din punct de vedere politic, Oliver Stone i-a susţinut public pe fondatorul Wikileaks, Julian Assange, precum şi pe fostul preşedinte venezuelean Hugo Chavez şi pe cel cubanez Fidel Castro.