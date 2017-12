Noutăţi cinematografice

”God's Pocket”, ultimul film în care a jucat regretatul actor Philip Seymour Hoffman, va avea premiera în SUA pe 9 mai. Philip Seymour Hoffman a participat la filmările dramei ”God's Pocket” în vara anului 2013, acestea desfăşurându-se în New York, oraşul natal al actorului. În film, el joacă rolul lui Mickey, un bărbat care încearcă să acopere moartea accidentală a fiului său vitreg, care are probleme de comportament. Actorul a promovat filmul pe 14 ianuarie, la Festivalul de Film Sundance, din Utah, unde a avut una dintre ultimele sale apariţii publice înainte de moartea sa, pe 2 februarie, la New York. Drama este regizată de actorul John Slattery, care şi joacă în film. De asemenea, Philip Seymour Hoffman încheiase filmările pentru ”The Hunger Games: Mockingjay Part 1”, al treilea lungmetraj din seria ”Jocurile foamei”, şi mai avea doar şapte zile de filmare pentru a finaliza continuarea ”The Hunger Games: Mockinjay Part 2”, filme în care joacă rolul lui Plutarch Heavensbee, strategul Jocurilor foamei, care se alătură forţelor rebele. ”The Hunger Games: Mockingjay Part 1” va avea premiera în noiembrie, iar continuarea acestuia este programată pentru anul 2015. Actorul Philip Seymour Hoffman a decedat în urma unei supradoze accidentale de droguri, pe 2 februarie, la New York, la vârsta de 46 de ani.

Actorul de culoare Isaiah Washington va reveni în distribuţia serialului ”Grey's Anatomy / Anatomia lui Grey”, la şapte ani după ce a fost concediat. Actorul în vârstă de 50 de ani a interpretat rolul chirurgului Preston Burke în primele trei sezoane ale serialului, până să se renunţe la serviciile sale, în urma unui incident pe platourile de filmare în care Isaiah Washington a proferat injurii homofobe. Creatoarea serialului, Shonda Rhimes, a decis să reintroducă personajul Preston Burke după retragerea actriţei Sandra Oh, cea care interpreta rolul Cristina Yang, partenera acestuia. Filmările au început deja, iar noul sezon va fi difuzat în premieră în luna mai, în SUA. Isaiah Washington va putea fi văzut în vară şi pe marele ecran, în drama post-apocaliptică ”The 100”.

Actriţa americană Katie Holmes poartă negocieri cu mai multe televiziuni prin cablu pentru a apărea în propriul reality show culinar, în timpul căruia va învăţa să gătească diferite reţete. ”Katie admiră modul în care Gwyneth Paltrow şi-a construit o carieră în domeniul gastronomic şi speră că ar putea fi o direcţie importantă pentru ea. O serie de posturi de televiziune prin cablu din SUA sunt interesate de emisiune, în care Katie va învăţa să gătească diferite reţete şi să pună pe picioare un serviciu de catering pentru copii”, a declarat o sursă pentru revista ”Grazia”. Ştirea a apărut după ce Katie Holmes, în vârstă de 35 de ani, a publicat, pe o platformă de socializare, o serie de fotografii în care învaţă să prepare paste proaspete la Eataly, şcoala de gătit a maestrului bucătar Mario Batali din New York, împreună cu vechiul ei prieten, designerul Zac Posen. Actriţa americană ar fi primit mai multe sfaturi de la maestrul bucătar despre viitoarea ei emisiune, mai ales după ce a început să devină pasionată de gătit, cu doi ani în urmă.

Nici nu s-a confirmat bine logodna dintre Mila Kunis şi Ashton Kutcher că aceştia vor juca împreună în serialul ”Two and Half Men / Doi bărbaţi şi jumătate”. Actriţa de 30 de ani va apărea alături de Ashton Kutcher, de 36 de ani, în următorul episod al acestui serial de succes şi va interpreta personajul Vivian, o tânără aventurieră pasionată de călătorii, care apare la uşa lui Walden, personajul jucat de logodnicul său, şi se joacă cu sentimentele acestuia. Walden va crede că Vivian este ”aleasa”, însă apariţia ei stârneşte o veritabilă furtună, întrucât el era pe punctul de a cere în căsătorie o altă femeie. Mila Kunis şi Ashton Kutcher au jucat împreună şi în serialul ”That '70s Show”, difuzat de postul Fox din 1998 până în 2006.