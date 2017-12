Noutăţi cinematografice

Filmele lor s-au bucurat de audienţă şi încasări, aşa că se doreşte recrearea atmosferei de zile mari cu o nouă colaborare între actorii Seth Rogen şi James Franco. Noul lor proiect cinematografic se numeşte “The Interview”, iar filmările tocmai au început la Vancouver, în Canada. Seth Rogen se află în postură dublă de actor şi regizor, iar distribuţia este completată de Evan Goldberg. “The Interview” este o comedie despre prezentatorul unui talk-show şi producătorul emisiunii, care de dragul audienţei ajung să fie implicaţi într-un complot pentru asasinarea prim-ministrului nord-coreean. Filmările se vor termina pe 20 decembrie. Seth Rogen şi James Franco s-au întâlnit prima dată în anii `80, când au filmat comedia-cult semnată de Judd Apatow “Freaks and Geeks” şi de atunci au lucrat în mod consant împreună. Cea mai recentă colaborare a lor a fost comedia “Pineapple Express”, din 2008.

Daniel Radcliffe, starul britanic de 24 de ani care a fost catapultat pe culmile celebrităţii în rolul ucenicului vrăjitor Harry Potter în seria de filme adaptate după celebrele cărţi pentru copii semnate de J.K. Rowling, susţine că este dispus să pună iar mâna pe bagheta magică în filmul ”Fantastic Beasts and Where to Find Them”, producţie ce va fi bazată pe aventurile profesorului Newton Artemis Fido ”Newt” Scamander. ”Harry Potter ar putea să se întoarcă, dacă există vreo opţiune de călătorie în timp. Sunt curios să văd ce va face”, a declarat Daniel Radcliffe. Actorul susţine că nu ştie ce şi-a propus J.K. Rowling să facă în continuare, dar este foarte curios să afle ce se va mai întâmpla în universul fantastic imaginat de autoare. Despre acest proiect de film, J. K. Rowling preciza că ”acţiunea nu se întâmplă nici înainte şi nici după cea din seria Harry Potter, ci este mai degrabă o extensie a universului seriei. Legile şi obiceiurile acestei societăţi magice secrete sunt familiare tuturor celor care au citit cărţile cu Harry Potter sau au văzut filmele. Povestea lui Newt va începe însă la New York, cu 70 de ani înainte de acţiunea din prima carte a seriei Harry Potter”.

La rândul său, Harrison Ford, un alt actor identificat cu personaje celebre precum Han Solo sau Indiana Jones, şi-a declarat dorinţa de a reveni într-una din aceste posturi. Actorul ar interpreta, din nou, rolul arheologului Indiana Jones, dar nu este aşa de sigur că ar mai accepta să revină în rolul lui Han Solo în seria ”Star Wars / Războiul Stelelor”. În timp ce discuta cu moderatorul de televiziune Graham Norton pentru a-şi promova ultimul său film, ”Ender's Game”, Harrison Ford a precizat că ar accepta oricând să joace rolul celebrului arheolog Indiana Jones. ”Nu cred că este vreo problemă că Indiana Jones a ajuns un moş. Sunt suficient de bătrân ca să nu mai avem nevoie şi de Sean Connery. Sunt suficient de bătrân pentru a juca rolul propriului meu tată”, a susţinut actorul. În ceea ce priveşte zvonurile despre un nou proiect în universul ”Star Wars”, Harrison Ford a fost mult mai reţinut. A declarat că nu a luat încă o decizie, pentru că este mult mai greu de luat. Actorul a precizat că şi-ar dori, de asemenea, să lucreze din nou şi cu regizorul Ridley Scott, într-o eventuală continuare a filmului-cult ”Blade Runner”.