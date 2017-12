Noutăţi cinematografice

Cineastul spaniol Pedro Almodovar, deţinător a două premii Oscar, intenţionează să regizeze primul său film ştiinţifico-fantastic. Cineastul spaniol este cunoscut mai degrabă pentru comediile şi dramele sale care au ca temă centrală viaţa şi relaţiile de familie şi a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun film străin, în anul 1999, pentru ”Todo Sobre Mi Madre / Totul despre mama mea”, dar şi premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu, în 2002, pentru ”Hable Con Ella / Vorbeşte cu ea”. Pedro Almodovar spune însă că a visat întotdeauna să regizeze un film SF, după modelul lungmetrajului său preferat din acest gen cinematografic, ”Invasion of the Body Snatchers”. ”Sunt încă destul de tânăr pentru a face un film ştiinţifico-fantastic. Am multe idei pentru acest gen de film”, a declarat regizorul. Pedro Almodovar spune că are deja în minte un astfel de proiect cinematografic: ”Unul dintre scenariile de pe biroul meu aparţine acestui gen de filme. Sper că îl voi regiza”.

Cu cele peste 20 de lungmetraje ale sale, Pedro Almodovar a construit cea mai admirată filmografie din cinematografia spaniolă, după Luis Bunuel şi a lansat o întreagă generaţie de actori iberici, precum Antonio Banderas, Carmen Maura, Victoria Abril şi Penelope Cruz. În afara premiilor Oscar câştigate, Almodovar a fost recompensat cu patru premii Cesar şi două premii Goya. Singurul trofeu major care i-a scăpat este Palme d\'Or, decernat la Festivalul de la Cannes, unde a primit însă premiul pentru regie, pentru filmul ”Todo Sobre Mi Madre / Totul despre mama mea” şi cel pentru scenariu, pentru ”Volver”, în 2006.

Bobby Galinsky, co-scenarist al filmului ”Flatliners / Dincolo de moarte”, regizat în 1990, de Joel Schumacher, cu Kiefer Sutherland şi Julia Roberts, pregăteşte un film despre viaţa cântăreţului Michael Hutchence, fostul solist al trupei rock australiene INXS, care a murit în 1997. Acesta a achiziţionat drepturile de ecranizare a biografiei cântăreţului australian, scrisă de mama şi sora acestuia. Titlul filmul va fi ”Two Worlds Colliding” iar distribuirea rolurilor va începe în 2013. Acest proiect va fi un film biografic, după modelul peliculelor realizate despre vieţile cântăreţilor Ray Charles şi Johnny Cash. ”Vrem să începem cu copilăria lui, pentru a înţelege felul în care a crescut, evoluţia sa până la debutul cu INXS şi felul în care acest fapt l-a transformat şi apoi, desigur, vom prezenta şi pasaje din viaţa lui privată”, a explicat Bobby Galinsky. Michael Hutchence a fost găsit spânzurat într-o cameră de hotel din Sydney, în 1997, la vârsta de 37 de ani. A lăsat în urma sa o fiică, Tiger Lily, a cărei mamă, Paula Yates, prezentatoarea unei emisiuni de televiziune din Marea Britanie şi fosta soţie a cântăreţului Bob Geldof, a murit din cauza unei supradoze de droguri, în anul 2000.

Artistul Lenny Kravitz va interpreta rolul principal într-un film despre viaţa şi cariera cântăreţului american Marvin Gaye. Acest proiect cinematografic va fi regizat de cineastul britanic Julien Temple. Lungmetrajul va descrie în principal perioada de la începutul anilor ’80 când Marvin Gaye s-a mutat la Londra. În acea perioadă, muzicianul american se confrunta cu dependenţa de alcool şi de cocaină şi a fost acuzat de Fiscul american că nu şi-a plătit taxele şi impozitele datorate. Născut pe 2 aprilie 1939, Marvin Gaye a debutat alături de grupul de doo-wop The Moonglows, la sfârşitul anilor ’50, urmând apoi o carieră solo. Datorită unor hituri precum ”How Sweet It Is (To Be Loved by You)”, ”Ain\'t That Peculiar”, ”I Heard It Through the Grapevine” şi duetelor cu Mary Wells şi Tammi Terrell, Marvin Gaye a fost supranumit ”prinţul Motown” şi ”prinţul muzicii soul”. Dintre înregistrările realizate în anii \'70 se numără ”Let\'s Get It On” şi ”I Want You”, albume cu o mare influenţă în sfera genurilor quiet storm, urban adult contemporary şi slow jam. În 1982 a lansat ultimul lui single de mare succes, ”Sexual Healing”, pentru care a primit două premii Grammy. Marvin Gaye a murit după ce a fost împuşcat de tatăl său, în urma unei dispute familiale, pe 1 aprilie 1984, cu o zi înainte de a împlini vârsta de 45 de ani.