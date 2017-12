“Nu ne batem cu un partid, ci cu un sistem mafiot”

ORGANIZARE “APROAPE MILITARĂ” Toate partidele de pe eşichierul politic se pregătesc deja pentru alegerile de anul viitor. E drept că fiecare o face în felul său. Disperarea îi aruncă pe pedelişti, de cele mai multe ori, în braţele cinismului. Deteriorarea dialogului politic, provocată de “tătuca” Băsescu şi PDL, li se va întoarce în cap acestora, la alegeri, precum un bumerang, singura soluţie fiind ieşirea lor grabnică de pe scena politică. Preşedintele PSD, Victor Ponta, le-a cerut, luni, la Suceava, social democraţilor şi liberalilor să pregătească o organizare “aproape militară” în perspectiva alegerilor locale din 2012, arătând că lupta nu va fi cu un partid: “Ne batem cu un sistem mafiot care va folosi instituţiile statului, aşa cum face şi acum, care va folosi bani, va încălca legea, deci trebuie să fiţi atât de bine organizaţi în fiecare secţie de vot, în fiecare comună, în fiecare cartier, în aşa fel încât să fure cât mai puţin, în aşa fel încât să cumpere cât mai puţine voturi\'\'. Totodată, liderul social democrat a lansat un apel la unitate membrilor PSD şi PNL, arătând că aceştia trebuie să susţină candidaţii Uniunii Social Liberale (USL) indiferent de formaţiunea din care provin, iar în perspectiva alegerilor trebuie aleşi oameni neşantajabili: “Indiferent de rănile din trecut, indiferent de supărările care au existat, duşmanul e mult prea mare şi mult prea periculos ca să vă permiteţi să vă irosiţi energiile în bătăliile din interior\'”.

ANTONESCU, PREŞEDINTE De asemenea, Victor Ponta le-a spus sucevenilor că “Gheorghe Flutur va fi numărul unu şi printre deţinuţii PDL, după 2012. Acum e cel mai detestat ciocoi portocaliu din România. După vizitele din Maramureş şi Neamţ, lecţia de învăţat pentru USL e clară. Nici la anul nu vom avea alegeri democratice, ci doar alegeri pentru democraţie”. Liderul PSD a afirmat că, din discuţiile pe care le-a avut la Suceava cu localnicii, şi-a dat seama că metodele sunt două: dosare şi ameninţări pentru cine nu se supune PDL. Ponta a mai declarat că liderul PNL Crin Antonescu ar putea fi ales preşedinte al României din 2012, dacă Traian Băsescu nu se va răzgândi şi nu va numi premierul desemnat de USL în cazul în care această alianţă câştigă alegerile parlamentare. El a spus că nu va candida la alegerile prezidenţiale din 2014 pentru că are un alt proiect şi şi-a exprimat încrederea că Antonescu are suficientă maturitate să îşi menţină cota în sondaje şi are şi suficientă experienţă pentru lupta electorală prezidenţială.