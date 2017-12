“Nu putem face totul de pe o zi pe alta”

Cu “buzunarele” goale după primele două etape, fotbaliştii Farului trag speranţe că duminică, pe terenul Gloriei Buzău, în runda a treia a Ligii I, vor reuşi să scape de “lanterna roşie” a clasamentului. În cazul unui succes, FC Farul va părăsi ultima poziţie, indiferent de celelalte rezultate ale etapei, întrucît nici adversarii nu au reuşit să obţină vreun punct în actualul sezon. “Pentru noi, meciul de la Buzău are o importanţă foarte mare, chiar dacă nu este capital. Contează în primul rînd pentru moralul jucătorilor şi cred că dacă va continua creşterea în joc arătată în partida cu Steaua, putem spera la un rezultat bun. Mă mulţumeşte şi un punct adus din deplasare, dar vom juca la victorie. Fiecare meci are istoria sa, nu mai există partide uşoare şi, în ciuda speculaţiilor, Gloria nu este deja retrogradată”, a explicat antrenorul principal Constantin Gache, care se confruntă cu numeroase probleme de efectiv. “Avem un singur atacant, dar jucăm cu ce putem, pentru că sînt fotbalişti şi trebuie să poată evolua pe mai multe posturi. Mai avem şi jucătorii tineri, în care am mare încredere şi care pot aduce entuziasm şi elan, lucrurile care au lipsit echipei în ultimul timp”, a spus tehnicianul constănţean, adăugînd că are nevoie de timp pentru reconstrucţia echipei: “O să mai apară cîţiva jucători săptămîna viitoare, dar reconstrucţia nu se poate face de pe o zi pe alta. Este nevoie de răbdare, muncă, multă atenţie şi discernămînt, pentru că această acţiune se face şi în funcţie de obiectiv, iar noi ne gîndim să formăm o echipă competitivă, care în 2-3 ani să atace titlul. Primul în pericol sînt eu, pentru că nu ştiu dacă există răbdare”. Gache a dezvăluit şi de ce a renunţat la Tibor Moldovan, dar şi motivul pentru care Armel Disney a ajuns pe lista de transferuri: “Disney m-a nemulţumit prin joc, pentru că l-am văzut evoluînd în Cupa României pentru Farul II şi nu a avut nici măcar o acţiune. Ştiu că speră să ajungă în Franţa. La Moldovan nu mi-a plăcut atitudinea din teren, felul în care lupta pentru minge, mai ales că la antrenamente avea execuţii excelente”.

Gruparea de pe litoral l-a prezentat, ieri, oficial, pe Florin Pătraşcu, un mijlocaş la închidere în vîrstă de 21 de ani, transferat definitiv de la FC Bihor. “Am ales Farul, pentru că este în prima ligă şi are obiectiv întinerirea echipei. Îl cunosc foarte bine pe Ion Marin, vreau să vorbesc pe teren şi să arăt că este un transfer reuşit. Voi juca unde mă pune antrenorul, chiar dacă la Oradea am evoluat ca fundaş central sau mijlocaş la închidere. Mergem la Buzău să luăm trei puncte, pentru moralul şi liniştea echipei”, a declarat noul sosit în tabăra Farului. În schimb, Adrian Senin, fostul mijlocaş al “rechinilor”, susţine probe la formaţia Mons, din prima ligă belgiană.