Traian Vuia, pionier al aviaţiei române şi mondiale, a conceput şi a construit în perioada 1903-1906 un avion monoplan care avea un cadru din ţevi de oţel, cu aripi de pînză de in impermeabilă, întinsă pe un schelet metalic, avînd forma aripilor liliacului, echipat cu motor cu anhidridă carbonică, cu o singură elice şi cu tren de aterizare prevăzut cu roţi pneumatice. La 18 martie 1906, la Montesson, Vuia a efectuat cu acest avion primul zbor din lume realizat exclusiv cu mijloacele proprii de bord ale aparatului. În continuarea preocuparilor sale în domeniul zborului mecanic, între 1918 si 1922 a conceput şi construit două tipuri de elicoptere. La 100 de ani de la primul zbor din lume cu un astfel de aparat, efectuat de Traian Vuia, la Mihail Kogălniceanu a fost organizat, săptămîna trecută, cel mai mare spectacol aviatic internaţional, ROIAS 2006. Organizatorii au decis ca în deschiderea show-ului să ruleze pe pista aeroportului o copie a unui astfel de avion. "Pentru că nu am dispus de planurile originale ale avionului am hotărît să facem o copie a avionului Vlaicu II, construit de Aurel Vlaicu. Astfel, în urmă cu doi ani am contactat un român care este plecat de foarte mulţi ani în Germania şi care, cînd a auzit ce vrem să facem, s-a alăturat echipei noastre şi ne-a furnizat toţi banii de care aveam nevoie", a declarat prof.univ.dr. Avram Valeriu de la Muzeul Aviaţiei din România. Ideea construirii unei replici a avionului lui Traian Vuia nu este nouă. "S-a mai încercat în 1960, dar, ca şi acum, nu s-a reuşit. Probabil că, motivul a fost acelaşi: lipsa planurilor originale. Din fericire, la Muzeul Aviaţiei avem planurile avionului Vlaicu II, la bordul căruia Aurel Vlaicu a încercat să treacă munţii Carpaţi pe 13 septembrie 1913", a încheiat pof.univ.dr. Avram Valeriu. Chiar dacă nu era avionul lui Vuia, copia care a rulat pe pista aeroportului Mihail Kogălniceanu a atras atenţia tuturor iubitorilor de avioane, majoritatea dorind să se fotografieze lîngă aparatul de zbor.