Selecţionerul Spaniei, Vicente del Bosque, a declarat, duminică seară, la Kiev, după succesul categoric din finala EURO 2012, 4-0 cu Italia, că tripla istorică (EURO 2008, Campionatul Mondial 2010 şi EURO 2012) reuşită de jucătorii săi reprezintă o eră grandioasă pentru fotbalul spaniol.

„Italia a făcut un mare turneu şi nu a avut noroc cu accidentarea lui Thiago Motta. Acest meci a fost excelent pentru jucătorii noştri. Ei au controlat partida. După primul gol, italienii au reacţionat bine, dar noi am reuşit să recuperăm posesia balonului şi să marcăm din nou. Suntem foarte fericiţi. Acest succes este istoric pentru fotbalul spaniol. Ştiu cum joacă şi vin dintr-o ţară care i-a învăţat cum să joace. Am făcut treabă bună. Este o eră grandioasă pentru fotbalul spaniol. În sport se poate întâmpla orice. Şi noi am pierdut în meci amical cu Polonia, scor 0-4. Italienii l-au pierdut pe Motta şi totul s-a întors în favoarea noastră”, a spus Del Bosque. Tehnicianul spaniol a mai spus că a discutat cu Regele Spaniei, Juan Carlos şi prinţul Felipe, care au fost mulţumiţi şi fericiţi de victorie. Del Bosque consideră că acest succes nu ţine doar de fotbal: „Cel mai important este să marchezi şi să ai jucători inteligenţi. Avem o echipă echilibrată şi jucătorii ne fac să ne simţim încrezători”. Căpitanul reprezentativei Spaniei, Iker Casillas, a declarat că spaniolii şi-au făcut meciul uşor, deşi este foarte greu să baţi Italia cu scorul de 4-0, aşa cum s-a întâmplat în finala EURO 2012. „Ne-am făcut uşor ceea ce era greu. Unii pot crede că este uşor să învingi cu 4-0 Italia, mai ales că meciul aşa a lăsat impresia. Am jucat cu jucătorii noştri şi cu calităţile lor. Italienii au fost obosiţi. Golul lui Jordi Alba le-a făcut rău. La revenirea de la vestiare au încercat să se impună, dar am putut să-i controlăm. Mereu vor fi comentarii despre jocul nostru, dar asta este”, a declarat Casillas. Fundaşul spaniol Jordi Alba, autorul celui de-al doilea gol din finală, a declarat: „Era primul meu turneu. Ei au făcut istorie înainte şi acum am reuşit şi eu cu ei. Nu-mi vine să cred, încă nu realizez. Acum mă voi distra şi mă voi bucura de acest trofeu. Am făcut un turneu bun şi am reuşit să marchez un gol. În aceste momente îmi aduc aminte de prietenii mei, de familia mea, de oamenii care m-au ajutat atât de mult”. Naţionala Spaniei a revenit, ieri, la Madrid. Aseară, jucătorii au fost primiţi de regele Juan Carlos, după care au traversat oraşul Madrid într-un autocar descoperit, până în Piaţa Cibeles, unde a fost montată o scenă mare pentru a sărbători alături de suporteri câştigarea titlului european.

ITALIENII AU ACCEPTAT CU DEMNITATE ÎNFRÂNGEREA. Selecţionerul Italiei, Cesare Prandelli, a declarat, duminică seară, că echipa sa, învinsă de Spania în finala EURO 2012, scor 4-0, a “pierdut cu demnitate”. „Singurul regret pe care îl am este că am avut o zi mai puţin de pregătire. Am evoluat contra unei echipe excepţionale şi am încheiat în zece. Am fi putut reveni la începutul reprizei secunde, dar totul a devenit complicat după accidentarea lui Thiago Motta. Contra Spaniei trebuie să ai toate mijloacele la dispoziţie. Spania a intrat în istorie, sunt ani de când practică un fotbal formidabil. Ne-au pus multe probleme, deşi nu a jucat cu un vârf veritabil. Pentru acest turneu, echipei mele i-aş da un 8 din 10. Am făcut meciuri extraordinare. Dacă eşti unit şi lupţi, poţi ajunge departe. Am pierdut cu demnitate. Sunt foarte mândru de echipa mea. Am văzut de la început că adversarii noştri erau mai proaspeţi, noi am consumat multă energie săptămâna aceasta. Nu am interpretat greşit jocul, dar am înţeles că aveam nevoie să îi ţinem pe spanioli pentru că aveam probleme din punct de vedere fizic. A fost un turneu fantastic şi trebuie să îi felicit pe băieţi”, a spus Prandelli. Întrebat ce i-a spus lui Mario Balotelli, care a plâns, Prandelli a răspuns: „Aceste experienţe trebuie trăite şi acceptate. Trebuie să acceptăm eşecul şi să fie o lecţie pentru viitor”. Portarul şi căpitanul reprezentativei Italiei, Gianluigi Buffon, a declarat că este foarte greu să pierzi o finală de Campionat European, dar italienii au pierdut în faţa Spaniei, o echipă de o valoare inestimabilă”: „Contra Spaniei acceptăm mult mai senin să pierdem. A fost o aventură frumoasă. În finală este greu să pierzi, trebuie să câştigi, dar am jucat contra unei echipe de o valoare inestimabilă. Mulţumesc italienilor care ne-au susţinut”.