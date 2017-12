O jurnalistă l-a acuzat pe Strauss-Kahn de agresiune sexuală

Jurnalista de origine italiană Myrta Merlino, în vârstă de 44 de ani, a afirmat, într-o emisiune difuzată pe YouTube, că Dominique Strauss-Khan a încercat să abuzeze de ea pe când era ministru de Finanţe, la sfârşitul anilor \'90, relatează ”Le Parisien”, ieri. La câteva zile după apariţia remarcabilă de la Cannes la braţul noii sale partenere, Myriam L\'Aouffir, numele lui Dominique Strauss-Khan este menţionat din nou într-un presupus act de agresiune sexuală. Potrivit afirmaţiilor jurnalistei, agresiunea ar fi avut loc în timpul unui forum la Davos, în Elveţia. În cursul conferinţelor, DSK ar fi fost foarte interesat de ea, iar jurnalista i-a solicitat atunci un interviu. La puţin timp după ce a făcut solicitarea, colaboratorii fostului ministru francez de Finanţe au fost însărcinaţi să ia legătura cu jurnalista. Întâlnirea dintre cei doi ar fi fost stabilită pentru ora 20.00, în barul hotelului unde DSK ocupa un apartament. La ora stabilită, cel din urmă nu s-a prezentat, dar un angajat al hotelului i-ar fi dat jurnalistei un bilet pus pe un platou de argint. DSK i-ar fi solicitat să urce în apartamentul său, fără să fie însoţită de cameraman. ”După ce am ezitat, m-am lăsat convinsă şi m-am aşezat într-un fotoliu. El mi-a oferit un pahar de şampanie şi am început să vorbim despre orice, mai puţin despre interviu. Strauss-Kahn mi-a mărturisit apoi că adoră jurnalistele. I-am răspuns că o consideram pe soţia sa o femeie şi o jurnalistă formidabilă. M-am ridicat, iar el, împingându-mă violent la perete, a încercat să mă sărute. M-am întors şi i-am dat o palmă, m-am luptat şi am scăpat cu mare dificultate”, a mărturisit jurnalista.

Myrta Merlino dezvăluie în prezent, într-un interviu postat pe YouTube, că a rămas şocată de această agresiune şi foarte furioasă faţă de abuzul psihologic al unui om aflat la putere. Ea nu a explicat de ce a aşteptat peste zece ani ca să vorbească despre această întâmplare. De-a lungul timpului, DSK a fost implicat în mai multe scandaluri de agresiune sexuală, celebre fiind cazul Nafissatou Diallo, acuzaţiile aduse de către jurnalista Tristane Banon sau afacerea Carlton.