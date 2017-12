O musulmană va fi botezată creştineşte la Peştera Sfîntului Andrei

După un deceniu în care o dată trecută în calendarul bisericesc doar cu o cruce neagră a fost ridicată la rangul de sărbătoare religioasă naţională, în fiecare an, pe 30 noiembrie, românii îl cinstesc cu mare fast pe Sfîntul Apostol Andrei. În semn de cinstire faţă de primul ucenic al lui Iisus şi cel care a răspîndit cuvîntul Evangheliei pe aceste meleaguri, mii de pelerini îşi îndreaptă anual paşii către peştera din apropierea localităţii Ion Corvin, transformată în timp într-un adevărat Bethleem al neamului românesc. Tradiţia religioasă spune că din cele mai vechi timpuri aici s-au săvîrşit numeroase minuni şi vindecări miraculoase, această zonă devenind unul dintre cele mai venerate locuri creştine din ţară. La fiecare hram, sub oblăduirea Arhiepiscopiei Tomisului, în Dobrogea sînt organizate mai multe manifestări culturale şi religioase, însă totul culminează cu slujba oficiată de soborul de preoţi condus de Înalt Prea Sfinţitul Teodosie, chiar în locurile în care a propăvăduit creştinătorul românilor. "Pe parcursul ultimilor ani, numărul pelerinilor care au sosit pe pămînt dobrogean a depăşit de fiecare dată 10.000 de persoane. Avînd în vedere că vom sfinţi şi Biserica Mare, iar slujba va fi oficiată pentru prima dată lîngă Izvorul Sfîntului Andrei, ne aşteptăm să vină şi mai mulţi oameni", a declarat IPS Teodosie. Cel puţin la fel de importantă ca liturghia este şi tradiţia de a boteza nou – născuţii la Izvorul Sfîntului Andrei, în fiecare an, numeroase personalităţi ale vieţii politice, economice şi sociale devenind naşii micuţilor care au primit numele Apostolului. Dacă în religia islamică se spune că datoria unui bun musulman este să aducă pe ceilalţi la credinţa lui Allah, mai sînt şi situaţii în care adepţii Profetului îmbrăţişează cu credinţă creştinismul. IPS Teodosie a declarat că spre deosebire de perioadele în care au fost botezaţi doar copii, sărbătoarea Sfîntului Apostol Andrei din acest an va avea ceva special, o turcoaică din Constanţa urmînd să cunoască taina din apele Iordanului. "Ali Elmas are 35 de ani, a avut necazuri legate de îmbolnăvirea unui copil şi cu toate că a cerut sprijinul familiei, singura bucurie a avut-o doar după ce a privit o icoană a Maicii Domnului. Femeia lovită de suferinţă şi-a manifestat intenţia a petrece cîteva zile pe la peştera Sfîntului Andrei, însă a cerut să primească şi botezul după datina creştinească", a încheiat IPS Teodosie.