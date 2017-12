Omul lui Băsescu fuge de Comisia “Călăraşi”

07:10:55 / 06 Februarie 2014

Tarlaua politica in ceata si fum

Ei domnilor,daca este Firea in aceasta comisie,firesc ar fi ca cei chemati la aceasta comisie sa nu se fireasca sa mute circul politic pe tarlaua ....na,na,na,Aceasta comisie este facuta nu pentru a,, obliga''pe cei implicati sa dea explicatii .Aceasta este o comisie,infiintata nenatural si obscen care sa dea o viata zgomotoasa spectrului politic.Din nefericire ,nimeni nu poate fi adus ,obligat fiind, la ,,ancheta''.Politicienii samsari se feresc.Taranii impicati, in mod firesc, isi fac de treaba prin curtea inzapezita.Rinaste balegarul din grajd ,mulge capra care sta sa fete,si multumeste lui Dumnezeu ca este cineva care s-a angajat sa le munceasca pamantul,de mult vandut.Dupa ce cei din comisie s-au familiarizat cu calculul de transformare a suprafetelor din ,ari in ha,din stanjeni in pogon si din pogoane in ha,acum incearca sa transforme tarlaua de grau a Ioanei Basescu ,direct intrun cuptor fierbinte in care s-l ,,prajeasca ''la talpi pe Basescu, tatal. ,,Succesul ''acestei comisii de palavragii incruntati , nu va face ca taranii sa fie mai increzatori in astfel de comisii masluitoare si nici sa-si mai cumpere a doua capra chiar daca madam Firea le promite ca pamantul Ioanei va fi confiscat si dat la tarani sa-l...vanda din nou.Spectacolul politicianist prezentat de niste oameni care se invartesc de ani de zile prin bugetele tarisoarei ,nu este decit un inceput de vorba si fragmente de intentii neclare.Totusi,daca situatia este atat de grava ,dece nu-si face treaba justitia?Nu credeti ca ar fi mai normal?