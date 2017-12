Onoarea lui Kovesi, spălată cu un dosar penal după autosesizarea DNA

După înregistrările explozive apărute în spaţiul public duminică seara şi după autosesizarea Inspecţiei Judiciare de luni dimineaţă, vine şi Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) cu o autosesizare. Nu am înţeles cu exactitate pe cine consideră DNA ca fiind vinovat pentru scurgerile de informaţii în spaţiul public (înregistrările apărute duminică seara cu Laura Kovesi care spunea enormităţi - n.r.) şi preluate de toate televiziunile, site-urile şi ziarele româneşti şi nu numai, însă cert este că s-a deschis un dosar din oficiu “cu privire la săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 268 alin. 2 Cod penal, respectivinducerea în eroare a organelor judiciare”.

Potrivit comunicatului DNA, “înregistrările respective nu sunt autentice, ele conțin o serie de fragmente realizate prin juxtapunere, menite a altera conținutul real al afirmațiilor enunțate de procurorul-șef al DNA în diverse împrejurări, cum ar fi ședințe publice ori ședințe de lucru cu procurorii secțiilor operative. Între fragmentele care se aud pe înregistrări au fost intercalate o serie de sintagme care nu aparțin procurorului-șef al DNA, dar și anumite expresii licențioase pe care nu le-a folosit și nu le folosește.

Concret, enumerăm următoarele fragmente vădit nereale, cu titlu de exemplu:

„Uncheșelu, știți ce-mi doresc: să "decapați" instituțional în dosarul ăla cu casele și să ajungem la domnul premier care a semnat contractele alea.”

„Dar altceva mă îngrijorează, că la ăștia cu dosarele vechi, fiecare știți ce aveți. Mă îngrijorează de ce nu-i înhățăm!”

„Eu după decizia Curții Constituționale mi-aș fi dorit să ieșim cu un dosar cu un ministru, că mă gândesc că totuși presăm. Sau, mă rog... ceva dosare importante”

„Iar colegii au dovedit că s-au depus documente în procesul legislativ și Curtea a venit și... aoleu, mânca-ți-aș gura... Pățesc că (...) de la Constanța…”.

În consecință:

1. Direcția Națională Anticorupție a sesizat procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru a aprecia asupra necesității sesizării din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 268 alin. 2 Cod penal, respectivinducerea în eroare a organelor judiciare. Sesizarea a fost întemeiată pe faptul că înregistrările ce conțin un amestec de fragmente reale cu sintagme obținute prin colaționare riscă să conducă la acreditarea unei idei false și anume că procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție ar da ordine ca procurorii să investigheze anumite persoane sau să direcționeze ancheta într-un anumit sens.

2. Procurorii DNA s-au sesizat din oficiu sub aspectul infracțiunii prevăzute de art. 12 lit. b din Legea nr. 78/2000, respectivfolosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații. Sesizarea a fost întemeiată pe faptul că la ședințele cu procurorii din secțiile operative se discută aspecte ce țin de managementul intern al acestei unități de parchet, împrejurări care nu sunt destinate publicității.

3. Procurorii DNA au sesizat și Inspecția Judiciară, exprimându-și convingerea că în cadrul Inspecției Judiciare se pot efectua verificări, având în vedere că respectiva compilație de înregistrări a fost confecționată și utilizată în scopul evident de a crea o percepție falsă față de modul în care se desfășoară activitatea Direcției Naționale Anticorupție și în scopul de a slăbi capacitatea acesteia de a a-și îndeplini atribuțiile prevăzute de lege”.

Comunicatul integral poate fi citit la DNA s-a autosesizat după înregistrările şocante. Dosar penal din oficiu.



Coincidenţă sau strategie?

Chiar în perioada în care, din punct de vedere politic, lucrurile nu puteau sta mai rău, adică nu avem Guvern, Grindeanu şi Ponta se bat la baionetă cu Dragnea şi Tăriceanu, UDMR stă pe margine şi pândeşte osul, iar minorităţile primesc promisiuni incredibile, apare cel mai tare scandal al anului: procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi şi înregistrările sale halucinante. Dacă veridicitatea acestora se confirmă, DNA ar trebui dezasamblat şi refăcut pe piloni noi, căci sistemul pe care îl descrie Kovesi este unul de poliţie politică de cea mai joasă speţă, în care dosarele sunt făcute la comandă directă, iar Direcţia îşi atârnă pe perete capetele căzute ale oficialilor de rang cât mai înalt. CCR este doar un mic bau-bau care nu ar trebui să sperie pe nimeni, mai arată şefa DNA. Din perspectiva acesteia, DNA-ul este un CAP care are de scos dosare la hectar pentru a impresiona publicul şi îi ceartă pe procurori într-un limbaj greu de asimilat cu un şef de DNA că “s-au încurcat cu legea” (adică au respectat-o şi nu au dus demersurile mai departe), că “de cinci săptămâni nimeni nu a învinuit pe nimeni în DNA”, că “am ajuns în punctul în care şi oamenii care ne susţin îşi pun întrebarea „noi ce facem?”. Ne-am speriat sau ce? După decizia CCR mi-aş fi dorit să ieşim cu un dosar cu un ministru, să presăm, sau măcar pe un dosar important. Ne e teamă că CCR a zis că am derapat…”, “să „decapaţi” instituţional în dosarul ăla cu casele şi să ajungem la domnul premier care a semnat contractele alea” etc. Textele înregistrărilor pot fi citite integral la Exploziv! Înregistrări cu şefa DNA! În România, dosarele se fac la comandă!.

Toate „marile dosare” conţin nume de politicieni

Mai mult decât atât, amestecul Justiţiei în politică iese la suprafaţă precum untdelemnul, deoarece toate numele pomenite de Kovesi în înregistrările (reale sau nu, urmează său aflăm) sunt din sfera politcă: Grindeanu, Bombonica, Oprea, Udrea.

Şi nu ne oprim aici. După ce i-a urecheat pe procurori că nu “produc dosare”, luni, la DNA s-au prezentat Nicolae Bădălău, preşedintele executiv al PSD, şi Adrian Ţuţuianu, preşedintele Comsiei de Control SRI! Mai mult decât atât, Kovesi ar fi trebuit să se prezinte marţi, în faţa Comisiei de Control care anchetează alegerile din 2009 - episodul “sufrageria lui Oprea”. În cursul zilei de luni, ea a refuzat din nou să respecte legile ţării şi să se supună unei decizii a unor oficiali cu autoritate suficientă pentru a fi luată în seamă.

Singurul politician care a avut o reacţie duminică seara, după difuzarea înregistrărilor, a fost ministrul demisionar al Justiţiei, Tudorel Toader, care a declarat că va sesiza Inspecţia Judiciară. Luni dimineaţă, porivit CSM, Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu, înainte să ajungă Tudorel Toader la sediu. Potrivit CSM, Inspecţia Judiciară are de gând să o aducă Kovesi în faţa magistraţilor pentru a da explicaţii în privinţa presiunilor evidente pe care le-a făcut asupra procurorilor şi a… “mi-aş fi dorit să ieşim cu un dosar cu un ministru, să presăm” şi “să ajungem la domnul premier”.

Reacţia ministrului demisionar al Justiţiei

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat luni dimineaţa că în urma apariţiei în spaţiul public a unor înregistrări explozive cu şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, primele măsuri de verificare vor fi luate de Inspecţia Judiciară.“Justiţia este şi trebuie să fie un serviciu de interes public. Justiţia înfăptuieşte şi trebuie să se înfăptuiască în accord cu binele public, iar asta nu e o frază, e o cerinţă, o exigenţă a statului de drept. Potrivit Constituţiei, art. 138, procurorii îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Justiţiei, ceea ce nu înseamnă că el interferează cu modul de soluţionare al dosarelor. Ministerul Justiţiei respectă autoritatea şi independenţa pe care o au procurorii în soluţionarea cauzelor”, a declarat Tudorel Toader.