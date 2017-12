Părinții tânărului acuzat că a violat un băiețel, arestați

23:27:39 / 18 Iunie 2014

hot & rapist

am auzit ca vika i-a filmat cum in ziua mare au furat de la niste vecini si au revenit again & again la locul casa pradat ca nu faceau fata sa care. toate astea in ziua mare, fara teama si fara jena. va dati seama cat de nepasatori ori incompetenti sunt politaii din Lumina daca astia au devenit atat de nesimtiti in furturile lor ! pustiul asta la numai 14 ani se crede atotputernic daca si-a permis cu un cutit inarmat sa ameninte si sa violeze anal un bebelus efectiv ! va dati seama de gravitatea faptelor acestuia ? va dati seama de incompetenta sistemului , de cata nepasare avem parte ? realizati ca platiti TAXA DE PROTECTIE IN LUMINA ? asta e protectie ? nu e om in lumina care sa nu fi fost praduit. s-a ajuns sa ne fie copilasii amenintati cu cutitul si sodomizati ?