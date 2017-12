Pariuri pe identitatea posibilului ucigaş al lui Harry Potter

Casa de pariuri William Hill, una dintre cele mai importante din Regatul Unit, a lansat pariuri care au ca miză identitatea posibilului ucigaş al lui Harry Potter şi soarta care îl aşteaptă pe adversarul său, Voldemort. Creatoarea lui Potter, J.K. Rowling, este pe cale să termine cea de-a şaptea şi ultima parte a aventurilor tînărului vrăjitor. În iunie, scriitoarea a anunţat că două dintre personajele principale ale seriei vor muri în acest ultim volum, al cărui capitol final a fost scris încă din anii '90. Casa William Hill a deschis pariurile în urmă cu trei luni, dar abia după Crăciun acestea au devenit publice.

În lista posibilelor personaje care vor muri, Voldemort, puternicul vrăjitor practicant al magiei negre şi asasin al părinţilor lui Harry, are o cotă de 4 la 5. Acesta este urmat de profesorul de poţiuni magice (5 la 2), Drago Malefoy (6 la 1) şi de cel mai bun prieten al lui Harry, Ron Weasley (6 la 1). Harry se situează pe poziţia a cincea, cu o cotă de 6 la 1, după ce iniţial avusese o cotă de 10 la 1. "Părerea generală este că Harry este Horcrux-ul final şi pentru a se asigura că Voldemort moare, va trebui să se sacrifice", a explicat Rupert Adams, purtătorul de cuvînt al casei William Hill. Horcrux-ul este un obiect magic care poate primi sufletul unei persoane, asigurîndu-i imortalitatea. Lordul Voldemort şi-a distribuit sufletul în şapte Horcrux-uri care trebuie distruse pentru ca acesta să dispară pe vecie. Dacă Harry supravieţuieşte, toate pariurile sînt anulate, iar sumele vor fi restituite, a precizat purtătorul de cuvînt al casei care a organizat şi alte pariuri ce îl au ca subiect pe Harry.

Mariajul între Ron Weasley şi Hermione Granger, cea mai bună prietenă a lui Potter, avîndu-l pe Harry ca martor, are o cotă de 8 la 1. Naşterea unui copil al cuplului care ar primi numele Harry are o cotă de 25 la 1. Pariul că Ron îl va ucide pe Drago Malefoy în urma unui duel are o cotă de 20 la 1. Titlul ultimului volum al seriei a fost anunţat săptămîna trecută de J. K. Rowling: "Harry Potter and the Deathly Hallows" (în traducere aproximativă, "Harry Potter şi Sfinţii Morţii").