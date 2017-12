Prima etapă a Diviziei A1 la volei feminin a programat şi primul derby, cel dintre CV 2004 Tomis Constanţa şi Dinamo Bucureşti. Sâmbătă, în Sala Sporturilor, formaţia pregătită de Darko Zakoc şi Constantin Alexe a înfruntat una dintre rivalele la titlu, pe care a depăşit-o greu, după mai bine de două ore de joc, cu 3:2 (25:21, 20:25, 25:19, 22:25, 15:12).

Fără un universal clasic în lot (Martiniuc nu are încă avizul medical pentru a juca, iar Vesovic este plecată la naţionala Serbiei), Zakoc a încercat-o pe junioara Cazacu pe acest post, însă majoritatea paselor au mers la extremele Teneva şi Zakreuskaya. La coordonare, ucraineanca Bogmatser a fost titulară, dar celelalte seturi le-a început Neaga. Pe centru, Gavrilescu a jucat în primele două seturi, apoi a intrat Butnaru. Derby-ul de la Constanţa a opus două formaţii cu multe jucătoare noi în lot, aflate încă în stadiul de rodaj. S-au greşit foarte multe preluări şi combinaţii, antrenorii fiind conştienţi că mai au foarte mult de lucru.

Ambele echipe au avut multe oscilaţii în joc, uneori chiar pe parcursul aceluiaşi set! În primul, oaspetele au condus cu 6:2, Tomis a egalat la 9 şi s-a desprins pe final. La fel s-a întâmplat şi în setul al treilea, când jucătoarele constănţene au recuperat de la 2:8 la 9:8! În seturile câştigate, Dinamo s-a detaşat până la al doilea time-out tehnic şi nu a mai putut fi ajunsă, cu toată revenirea gazdelor, care au micşorat mult din handicap. În setul decisiv, Tomis a revenit de la 3:5 la 7:5, s-a detaşat la 11:6 şi a obţinut o victorie de moral, chiar dacă a pierdut un punct în clasament.

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „A fost un meci bun şi am obţinut o victorie foarte importantă. Sunt foarte mulţumită de jocul fetelor, dar sperăm ca la Bacău să jucăm mai bine” - Cristina Cazacu (jucătoare CV 2004 Tomis). „A fost foarte dificil, pentru că a fost primul nostru meci în acest campionat şi în această nouă componenţă a echipei. Toate am avut mari emoţii, dar acum suntem foarte fericite, pentru că am câştigat. Este o victorie foarte importantă pentru viitorul echipei” - Katsiaryna Zakreuskaya (jucătoare CV 2004 Tomis). „A fost greu, pentru că a fost primul nostru meci oficial împreună şi ne-am dorit foarte mult să-l câştigăm. Sperăm ca aşa cum începem campionatul, aşa să-l şi terminăm. Noi ne dorim să progresăm de la meci la meci şi să câştigăm tot ce este posibil” - Diana Neaga (jucătoare CV 2004 Tomis). „Meciul a fost greu! Au fost pe teren două echipe puternice şi sunt fericit pentru că echipa mea a reuşit să câştige. Se vede că ambele echipe sunt departe de forma cea mai bună şi mai trebuie timp şi muncă multă. Pentru noi această victorie este un motiv în plus să muncim mai mult, pentru că putem realiza lucruri frumoase” - Darko Zakoc (antrenor principal CV 2004 Tomis). „A fost un meci foarte greu. Nu este de joacă, ne aşteaptă un campionat greu, iar Dinamo este o echipă foarte puternică. Mă bucur că fetele au jucat cu suflet şi au reuşit să recupereze pe finaluri de set. Eu am mai spus-o: echipele mari fac puncte acolo, de la 20 în sus” - Cristian Zgabercea (preşedinte CV 2004 Tomis).

Au evoluat - Tomis (antrenori Darko Zakoc şi Constantin Alexe): Bogmatser - Cazacu, Gavrilescu, Zarkova, Teneva, Zakreuskaya şi Vujovic - libero (au mai jucat Neaga, Trică, Butnaru şi Ispas); Dinamo (antrenor Branko Kovacevic): Castiglione - Koleva, Marcovici, Wojcieska, Podolec, Ştefan şi Dimeny - libero (au mai jucat Baciu şi Smarandache). Au arbitrat: Mirel Zaharescu şi Lucian Năstase (ambii din Galaţi).

Celelalte rezultate ale etapei: CSM Bucureşti - Ştiinţa Bacău 0:3 (19:25, 19:25, 20:25); U. Cluj - SCM U. Craiova 2:3 (25:22, 25:19, 13:25, 19:25, 6:15); CSU Tg. Mureş - CSM Sibiu 3:0 (25:17, 25:18, 25:17); CSM Lugoj - Penicilina Iaşi 3:0 (25:19, 25:20, 25:21); Unic Piatra Neamţ - Argeş Volei Piteşti 3:0 (25:17, 25:19, 25:15).