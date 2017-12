Patru bănci străine intră direct pe piaţa românească

Erste Bank, Royal Bank of Scotland, JP Morgan şi Credit Suisse figurează pe lista primelor şapte bănci străine care au depus notificare la Banca Naţională a României anunţînd că vor derula, în mod direct, pe piaţa românească mai multe activităţi permise de legislaţia europeană. "Pînă în prezent au fost transmise şapte notificări, iar unele dintre aceste bănci vor derula o gamă largă de activităţi, de la atragerea de depozite şi acordare de credite, la leasing, servicii de consultanţă sau operaţiuni cu derivative", a declarat directorul Direcţiei Supraveghere din BNR, Nicolae Cinteză.

Lista celor şapte bănci care au depus notificări cuprinde JP Morgan International Bank Limited, JP Morgan Europe Limited, Citibank International plc, The Royal Bank of Scotland, Erste Bank, Lombard Odier Darier Hentsch Private Bank Limited şi Credit Suisse Luxemburg. Băncile care depun notificări vor vinde produsele direct clienţilor din România, fără să deschidă însă o sucursală, caz în care ar fi trebuit să se supună reglementărilor de politică monetară stabilite de banca centrală. "Băncile care au deja o participaţie în România vor utiliza, probabil, vînzarea pe bază de mandat prin intermediul filialei locale", a explicat Cinteză. Două dintre băncile străine deţin cîte o bancă în România, Erste Bank fiind acţionarul majoritar al BCR, cea mai mare bancă din sistem, iar Citibank are o filială încă din 1996 - Citibank România. În cadrul vînzării directe, băncile pot înfiinţa reprezentanţe cu scopuri de marketing şi publicitate, dar care nu vor realiza intermediere financiară. Cinteză va propune Consiliului de Administraţie al BNR ca toate notificările băncilor străine să fie publicate pe pagina de Internet a instituţiei.