Patru tumori impresionante, operate la Constanţa

În ediţia de ieri a cotidianului nostru anunţam o criză de sînge Rh negativ, reprezentanţii Centrului Regional de Transfuzii Sanguine fiind nevoiţi să apeleze la stocurile de urgenţă. Directorul unităţii sanitare, dr. Alina Dobrotă, declara că sîngele a fost dat pentru bolnavii aflaţi în stare gravă. Din cauza anunţatei crize, la Clinica de Chirurgie Cardiovasculară au fost amînate nici mai mult, nici mai puţin de opt intervenţii chirurgicale, patru tumori şi patru operaţii pe vase de sînge. Din fericire, aşteptarea bolnavilor nu a durat prea mult. Specialiştii Centrului de Transfuzii Constanţa s-au mobilizat, astfel că au fost aduse de la diferite centre similare din ţară cantităţile necesare de sînge pentru a putea avea loc intervenţiile chirurgicale. Prof. univ. dr. Mircea Pătruţ, şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară, a declarat că a reuşit ieri să opereze cinci bolnavi, patru cu tumori impresionante şi un alt pacient cu afecţiuni severe ale arterelor. „Au fost operaţii mari şi foarte grele, am avut de-a face cu tumori ulcerate, foarte avansate, cu bolnavi anemici. Am avut nevoie de cîteva ore bune pentru ca procedurile medicale să se finalizeze cu bine”, a spus şeful Clinicii. Cei patru bolnavi din Turnu Severin, Satu Mare, Rîmnicu Vîlcea şi Bacău, toţi cu formaţiuni tumorale gigant, de dimensiunea unei mingi de fotbal, localizate la nivelul membrelor inferioare au fost operaţi cu succes. „N-a fost deloc uşor. Bolnavii mi-au cerut ajutorul pentru că medicii din alte spitale nu le-au mai dat nicio speranţă. Chiar dacă oamenii au mai fost operaţi, tumorile au recidivat, au crescut în greutate, în dimensiuni. Am reuşit să localizăm rădăcinile fără să atingem vasele, nervii sau arterele şi să extirpăm în totalitate formaţiunile impresionante”, a mai declarat prof. univ. dr. Pătruţ. Deşi ar fi existat riscul ca bolanvilor să le fie amputate picioarele, acest lucru nu s-a întîmplat, graţie profesionalismului medicilor chirurgi de la Clinica de Chirurgie Cardiovasculară. Imediat după sfîrşitul operaţiilor, coordonatorul echipei de specialişti a declarat că bolnavii sînt bine şi că vor fi ţinuţi sub strictă supraveghere medicală. O altă intervenţie chirurgicală care a avut loc ieri a fost, de asemenea, un succes. Unei paciente din Constanţa i-au fost înlocuite arterele cu unele artificiale, şi asta pentru că acestea erau înfundate şi îngustate. „Bolnava a putut să meargă la scurt timp după intervenţie şi cel mai probabil va fi externată după o zi de spitalizare”, a declarat prof. dr. Pătruţ. În cursul zilei de azi, medicul şi-a propus să intervină în cazul altor trei bolnavi, toţi cu tumori gigant, în evoluţie. „Trebuie să intervenim cît mai repede pentru că acestea sînt localizate pe viscere”, a mai declarat şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din Constanţa.