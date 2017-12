Pedeliştii de la municipiu susţin că tensiunile din partid s-au încheiat?!?

Culmea este că ieri, în timp ce liderii celor 35 de organizaţii PD-L din judeţ au anunţat convocarea CCJ, organizaţia municipală Constanţa a PD-L a organizat o conferinţă de presă. Fix în aceeaşi zi şi la aceeaşi oră! Noul purtător de cuvînt al pedeliştilor constănţeni, prim-vicepreşedintele organizaţiei, Cătălin Filişan, a declarat că... tensiunile din PD-L Constanţa s-au încheiat şi că cei care fac valuri (persoane care, potrivit afirmaţiilor sale, au fost excluse în mod îndreptăţit) nu reprezintă partidul. În plus, Filişan a precizat că dacă aceşti membri se vor folosi de sigla, ştampila sau însemnele partidului se va recurge la toate procedurile legale şi se va merge pînă la depunerea unor plîngeri penale împotriva lor. Cu toate că există voci ale căror păreri sînt împărţite în ceea ce priveşte situaţia din PD-L Constanţa, Filişan susţine că noua conducere are alături de ea toate structurile partidului!? Ca dovadă a faptului că “tensiunile din PD-L Constanţa s-au încheiat“, Filişan a anunţat că a fost numită o nouă conducere la organizaţia de tineret a partidului la nivel de municipiu, în persoana Georgetei Dorneanu. Mai mult, Filişan a declarat că, în acest moment, PD-L Constanţa are cinci consilieri validaţi în Consiliul Local Municipal, însă în prima şedinţă de Consiliu urmează să fie pusă în discuţie încetarea mandatelor lui Dănuţ Moisoiu şi al Mădălinei Popa: “Ei şi-au pierdut calitatea de membri ai PD-L şi, conform legii, aceştia îşi pierd şi mandatul de consilier local“. Conform spuselor lui Filişan, cei doi vor fi înlocuiţi de următoarele persoane de pe listă: Mircea Banias şi Maria Stavrositu. În replică, Moisoiu spune că acest lucru nu se va întîmpla: “Ei sînt o gloată care vor neapărat să ocupe aceste scaune. Noi nu ne vom retrage pentru că sîntem membri PD-L, iar excluderea a fost făcută abuziv. Cu siguranţă, instanţa ne va da nouă dreptate, pentru că nu s-a respectat statutul, iar statutul unui partid trebuie respectat de la vlădică pînă la opincă, de la Boc şi pînă la ultimul membru“.