Pensii în conturi bancare pentru românii din străinătate

Dacă pînă acum băncile româneşti au acceptat să plătească doar pensiile bătrînilor din ţară în conturi bancare, instituţiile de profil se orientează şi către românii din străinătate. Pe lîngă Bancpost şi CEC, cele două instituţii acreditate de Casa Naţională de Pensii şi alte drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS) pentru a lucra cu pensionarii, cei plecaţi peste hotare pot apela cu încredere şi la Citibank. Potrivit CNPAS, românii stabiliţi în străinătate vor primi, chiar din această lună, pensiile şi alte drepturi din sistemul public din ţară într-un cont bancar deschis de aceştia. În baza parteneriatului dintre CNPAS şi Citibank, peste 29.000 de pensionari români, cei mai mulţi stabiliţi în Germania (10.000), Austria (5.000) şi Ungaria (4.000), vor beneficia de această facilitate. Din această lună, ei vor primi, pentru prima dată, pensia în statul de domiciliu sau de reşedinţă. Banii vor fi viraţi în contul bancar declarat de beneficiari la casa teritorială de pensii care are în evidenţă dosarul respectivei persoane. De altfel, primele plăţi în străinătate au fost asigurate în luna iulie a acestui an, în vederea testării procedurilor de transfer. „CNPAS a invitat instituţiile financiar-bancare să depună oferte pentru încheierea unei convenţii care să asigure exclusiv achitarea drepturilor de pensie în străinătate. Citibank România a fost aleasă ca partener al CNPAS în urma unei licitaţii publice care a avut loc la finalul anului 2007”, a declarat secretarul general al CNPAS, Ştefana Aghergheloaei. Aderarea României la UE a impus renunţarea la clauzele de reşedinţă - şedere obişnuită - în cazul beneficiarilor stabiliţi pe teritoriul statelor membre ale UE şi, ulterior, ale Spaţiului Economic European. Legislaţia comunitară în vigoare spune că persoana care are dreptul la pensii şi la ajutoare de deces, dobîndite în România, va beneficia de aceste prestaţii chiar dacă locul său de şedere obişnuit este stabilit pe teritoriul altui stat membru al UE. În urma acordului, a fost prevăzută şi posibilitatea ca românii stabiliţi în state care nu au aderat la UE să-şi primească drepturile menţionate în statul de domiciliu sau de reşedinţă, ca urmare a solicitărilor venite din partea acestora.