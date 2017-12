Pensionarii cer eutanasieri cu cianură!

Anunţul făcut ieri de preşedintele-premier privind tăierile bugetare a căzut greu la stomac tuturor. Sindicaliştii, politicienii sau analiştii economici au reacţionat instantaneu, prezicând moartea prin inaniţie a românilor, care şi aşa nu o duc pe roze. Preşedintele FSLI, Aurel Cornea, a declarat că este inadmisibil ca toată povara unei guvernări “iresponsabile” să fie “aruncată” în spatele poporului: “Această guvernare a eşuat şi ar trebui să plece. Dacă recurge la aceste măsuri, şi pensionarii şi bugetarii vor muri de foame”. Liderul BNS, Dumitru Costin, crede că vor urma proteste şi mişcări de stradă. Şi liderul Cartel Alfa, Bogdan Hossu, a afirmat că “grevele vor începe mult mai rapid decât se aşteaptă Guvernul”. Preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Pensionarilor din România, Preda Nedelcu, a declarat că Băsescu ar face mai bine să dea tuturor pensionarilor cianură, ca să nu mai fie “o povară pentru întreaga ţară”. Preşedintele PNL, Crin Antonescu, consideră că preşedintele României nu s-a bătut pentru ca un număr atât de mare de români să nu fie afectaţi, ci ca Guvernul să nu fie deranjat. Şi pentru că şeful statului a atacat opoziţia, Antonescu a declarat ironic: “Preşedintele este foarte meşter în a găsi duşmani. Câtă vreme era un guvern care nu era sub controlul său, era de vină guvernul acela, Guvernul Tăriceanu. Câtă vreme era un guvern pe care dânsul l-a moşit, dar îi mai cuprindea şi pe alţii, PSD-ul, era de vină PSD-ul. Acum de vină e grasul acesta care are salariu mare şi pensie prea mare şi ajutor de şomaj prea mare. Când o să termine şi cu aceştia o să înceapă să fie de vină vecinii noştri, alte ţări”. Analistul economic Daniel Dăianu este de părere că, “în acest an, va fi cu siguranţă recesiune”. Un alt analist, Liviu Voinea, spune că în loc de tăierile salariilor şi pensiilor “ar fi trebuit reduse fondurile alocate achiziţiilor publice”.