Peste 200 de absenţi la prima probă a Testelor Naţionale

Prima probă a Testelor Naţionale s-a încheiat fără incidente. Părerea prof. Cristina Ivan, inspector de specialitate din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, este că „subiectele au fost de nivel mediu. Nu se poate spune că textul a fost la prima vedere şi, din cele relatate de elevi, am înţeles că s-au descurcat”. Părerea specialistului este susţinută şi de către unii elevi: „Părinţii au avut mai multe emoţii decît mine. Mi s-a părut destul de uşor. Trebuia să fii foarte atent”, a spus Mihaela V. „Mie nu-mi place Ana Blandiana (Părinţii de Ana Blandiana, textul din varianta 11 - n.r.) şi, oricum, este un text destul de greu. Trebuia să fii foarte atent, căci erau multe cerinţe, dar am mai făcut aşa ceva”, a adăugat şi Bogdan C. Aceste Teste Naţionale cu subiecte „la vedere” fac parte din experimentul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, acela de a publica variantele de subiecte pe internet. Ministrul Educaţiei, Cristian Adomniţei, a declarat că nu a luat nicio măsură sporită de securitate pentru a împiedica elevii - care deja ştiu rezolvările - să copieze şi nici nu a majorat semnificativ plata profesorilor supraveghetori sau a celor evaluatori pentru a-i motiva să fie corecţi. Siguranţa ministrului se bazează pe faptul că, subiectele fiind deja publice, nu vor putea fi furate, copiate sau vîndute (?!).

La proba de la disciplina limba şi literatura română, în Constanţa, s-au prezentat 6.977 elevi din totalul de înscrişi de 7.194. Numărul iniţial - se înscriseseră 7.193 - a crescut cu 1, deoarece un elev s-a trezit că el nu şi-a depus dosarul. Elevul în plus provine de la Şcoala Cerchezu, unde acesta s-a prezentat şi a recunoscut că nu s-a înscris. În urma consultării cu reprezentanţii Comisiei Judeţene, respectiv a delegatului din MedCT, inspectorul Daniela Călugăru, aflat la ISJ Constanţa, a fost aprobată prezenţa lui în examen, urmînd ca, în scurt timp elevul să aducă dosarul la comisie. Numărul de absenţi la aceste teste se ridică la 217, ceea ce coboară procentul de prezenţă la 96,98%. Printre candidaţii înscrişi s-au aflat şi 23 de elevi cu probleme de sănătate, care au susţinut examenul în săli separate, asigurîndu-se condiţiile speciale prevăzute de metodologie. Întîrzierea a doi elevi i-a făcut pe aceştia să aştepte pînă la orele 13.00, cînd MEdCT a comunicat Comisiei Judeţene de Teste Naţionale varianta de rezervă. După extragerea variantei cu numărul 11, în cele 32 de centre de testare, s-a procedat la multiplicarea variantei, introducerea ei în plicuri sigilate şi distribuirea spre săli. Rezolvarea subiectelor a început între 9.15 - 9.40, diferenţa de 30 de minute fiind explicată de numărul diferit de candidaţi, de la un centru la altul. Evaluarea lucrărilor va avea loc în cinci centre zonale de evaluare aflate în municipiul Constanţa: Colegiul Tehnic „Tomis”, Colegiul Naţional Pedagogic “C-tin Brătescu”, Colegiul Tehnic Energetic, Liceul cu Program Sportiv “N. Rotaru”, Grup Şcolar Construcţii Maşini. Testele Naţionale se organizează în vederea realizării selecţiei şi repartizării absolvenţilor de clasa a VIII-a în clasa a IX-a a ciclului inferior al liceului sau a şcolii de arte şi meserii. Procedura de selecţie privind accesul absolvenţilor clasei a VIII-a în clasa a IX-a are în vedere media la testele naţionale, cu o pondere de 50% şi media de absolvire a claselor a V-VIII, cu o pondere de 50%.