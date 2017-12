Peste 50 de edituri româneşti şi străine la Tîrgul „Kilipirim - carte, muzică şi film”

Prima ediţie a Tîrgului de discount „Kilipirim - carte, muzică şi film” s-a deschis, ieri, pe faleza Cazinoului din Constanţa, în faţa statuii poetului naţional Mihai Eminescu. Încă de la primele ore de la deschidere, tîrgul s-a bucurat de un număr mare de vizitatori, dar şi de cumpărători, mai ales că pasionaţii de literatură pot alege din peste 30.000 de titluri de carte, oferite de peste 20 de edituri româneşti şi peste 30 de edituri străine. De asemenea, publicul poate opta şi pentru CD-uri cu muzică clasică sau uşoară, dar şi cu filme celebre, care pot fi achiziţionate la preţ redus.

„Piesa de rezistenţă” a tîrgului este cea mai mare carte din lume, „GOAT - A tribute to Muhammad Ali” („GOAT - Un tribut adus lui Muhammad Ali”), o carte cu dimensiuni impresionante - un metru pe un metru şi care cîntăreşte nu mai puţin de 30 de kilograme. Volumul este editat de „Taschen”, cea mai celebră editură de artă din lume, care poate fi cumpărată la preţul de 10.000 de euro, dacă pe lucrare este semnătura cunoscutului boxer Muhammad Ali. „Tinerilor le-aş recomanda marile enciclopedii care sînt prezente la tîrg, iar pentru sezonieri, aş merge pe romanele de amintiri sau pe cele şoc, pe ce se poate asimila şi lăsa deoparte”, a precizat Radu Ciuceanu, directorul Institutului pentru Studiul Totalitarismului din cadrul Academiei Române, prezent la deschiderea tîrgului.

Constănţenii şi turiştii vor putea participa la Kilipirim pînă pe data de 15 august, cînd tîrgul se va închide, la o serie de lansări editoriale. Astfel, astăzi, cu începere de la ora 18.00, va fi lansat la Constanţa, ultimul volum din seria scrisă de J.K. Rowling, „Harry Potter and the Deadly Hallows”, iar seara de sîmbătă este dedicată editurii „Curtea Veche”, sub egida căreia se va lansa lucrarea „La masă cu Jamie”, ocazie cu care se vor prepara reţete prezentate în carte. Tot pe data de 28 iulie va fi lansat şi volumul „Un an la malul mării”, un roman al timpului şi locului, o savoare a momentului. Pe data de 4 august, scriitorul Mircea Cărtărescu va lansa, lîngă statuia lui Eminescu, cartea „Orbitor. Aripa dreaptă”, iar sub egida editurii „Humanitas”, unde a apărut şi volumul lui Cărtărescu, vor fi lansate şi „Bazar bizar” de Radu Paraschivescu, „Reality Game Show” de Anca Maria Mosora şi cele mai recente titluri din colecţia „Raftul Denisei”. Pe 5 august, publicul larg este aşteptat să participe la o sesiune de autografe, face painting, o petrecere cu baloane cadou şi multe concursuri cu premii. Editura „Nemira” lansează, pe 11 august, ora 18.30, volumul „Dincolo de bine, dincoace de rău. Despre iubire” de Aurora Liiceanu şi Alice Năstase.

„Kilipirim” este un concept nou pe piaţa tîrgurilor de carte, el debutînd în anul 2005, la Bucureşti, unde a avut un real succes. Datorită acestui fapt, organizatorii, „Xpo noi”, l-au itinerat, iar prima experienţă de acest gen a avut loc la Cluj Napoca, tîrgul poposind la Constanţa, pentru prima oară. „Ne-am gîndit să-l aducem la malul mării pe perioada estivală şi, bineînţeles, am beneficiat de suportul Primăriei Municipiului Constanţa, căreia îi mulţumim pentru sprijinul acordat. Este un mare efort şi ne bucurăm de o locaţie minunată, cadrul este propice unui eveniment cultural. Noi ne dorim ca acest tîrg să fie o infuzie culturală la malul mării şi credem că dispunem şi de oferte”, a declarat directorul executiv al „Xpo noi”, Iuliana Radu.